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Бомбы замедленного действия на колесах: Израиль выводит все электромобили из своих портов

2:45
Авто

Из-за обострившегося конфликта с Ираном власти Израиля начали экстренно эвакуировать электромобили из крупных портов страны. Причина — не только угроза новых ракетных обстрелов, но и особая опасность, которую представляют горящие аккумуляторы таких автомобилей.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Конфликт между Израилем и Ираном вспыхнул после атаки на иранскую ядерную программу и удары по военным объектам. В ответ Иран выпустил по Израилю более 400 ракет и десятки беспилотников. К эскалации подключились США — американская база в Катаре также подверглась атаке. Пока есть надежда на скорое завершение конфликта, но армия и службы безопасности Израиля действуют на упреждение.

Электромобили под прицелом

Одним из рисков, который сейчас активно обсуждают в штабе гражданской обороны, стали электромобили, находящиеся в портах. Управление судоходства и портов Израиля уже издало распоряжение всем импортёрам: немедленно вывезти электрокары из портов Хайфы и Ашдода и разместить их в безопасных, удалённых от инфраструктуры местах. В приоритете — пустые парковки и охраняемые стоянки вдали от населённых пунктов.

"Речь идёт не просто о страхе перед прямым попаданием ракеты. Основная проблема — трудность тушения возгорания аккумуляторов. Один загоревшийся электрокар может спровоцировать цепную реакцию, особенно если рядом стоит ещё десятки или сотни таких машин", — поясняет источник в оборонных кругах.

Пожары литий-ионных аккумуляторов действительно отличаются высокой температурой, выделением токсичных веществ и крайне сложным процессом тушения. Обычная вода не всегда помогает, а специальное оборудование есть далеко не в каждом пожарном расчёте.

Порт Хайфы — потенциальная мишень

Порт Хайфы — крупнейший морской терминал Израиля, через него ежегодно проходит более 20 млн тонн грузов. Это делает его очевидной и стратегически важной целью. Электромобили, стоящие там в ожидании распределения по дилерским центрам, могли бы превратиться в катализатор экологической и логистической катастрофы.

Сейчас машины срочно вывозят на специально подготовленные площадки, чтобы даже в случае обострения ситуации, минимизировать последствия возможного пожара или взрыва.

Насколько масштабными окажутся последствия конфликта и будут ли предприняты дополнительные меры защиты — пока неизвестно. Но уже сейчас очевидно, что электромобили, символ "зелёного" будущего, в условиях войны превращаются в источник реальной опасности.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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