Щелчок, который спасёт поездку: как по звуку на заправке узнать, что газ в баллоне на исходе

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы ездите на авто с газобаллонным оборудованием (ГБО), наверняка сталкивались с этой странной ситуацией: указатель показывает "полный", вы довольны, но буквально через пару поездок он резко падает до "пусто". Или наоборот — стоит под наклоном, и стрелка скачет вверх-вниз.

Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ автомобиль на газу

Всё дело в том, что датчики в таких системах не славятся точностью. Но есть один простой способ, который поможет вам лучше понять, сколько газа в баке на самом деле. Без сканеров, диагностики и сервисов.

Почему указатель врет

Большинство датчиков в системах ГБО работают с помощью обычного поплавка, который "чувствует" уровень жидкой фазы пропан-бутана. Проблема в том, что форма баллона (особенно если он тороидальный — в нише запаски) не позволяет получать точные и "линейные" данные. Ситуацию усугубляют температура и давление газа, которые влияют на показания.

Итог: вы видите "полный" даже тогда, когда газа уже меньше половины. А потом стрелка внезапно падает — и кажется, что топлива почти нет.

Секрет — в звуке "щелчка"

Каждый баллон ГБО оснащён мультиклапаном - это такой умный клапан, который автоматически останавливает подачу газа, когда баллон заполнен на 80%. Это сделано для безопасности: газ при нагревании расширяется, и ему нужно немного свободного места.

И вот тут главный лайфхак:

Когда вы заправляетесь, прислушайтесь к звуку - в какой-то момент вы услышите щелчок. Это и есть момент, когда мультиклапан "срабатывает" и перекрывает основной поток.

Заправка ещё немного продолжится — на остаточном давлении — а потом колонка автоматически отключится.

Что этот щелчок значит для вас

Если вы услышали его — баллон заполнен почти полностью. И это намного точнее, чем любые стрелки на панели. Даже если индикатор продолжает "моргать" или показывает, будто еще есть место — реально больше не влезет.

Почему это важно

Вы не будете тратить время на заправке , пытаясь долить "ещё немного", когда баллон уже полон.

, пытаясь долить "ещё немного", когда баллон уже полон. Сможете точнее рассчитывать расход и запас хода , особенно на дальние поездки.

, особенно на дальние поездки. Поймёте, как работает ваша система ГБО, и будете к ней относиться более осознанно.

Иногда простое знание — как тот самый щелчок — может сэкономить вам кучу нервов и бензина. А главное — поможет лучше чувствовать вашу машину.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

