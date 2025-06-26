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Экономия или мина замедленного действия: зачем автопроизводители обложили моторный отсек пластиком

3:03
Авто

Сегодня любой, кто открывает капот современного автомобиля, видит одно и то же: пластиковые панели, коробки и крышки повсюду. Иногда кажется, что там не мотор, а аккуратно упакованная техника из IKEA. Но за этой пластиковой завесой скрывается не дизайнерская прихоть — а вполне прагматичный расчет.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Почему автопроизводители так любят пластик

Все просто: пластик легкий и дешевый. Он помогает снижать массу автомобиля, а значит, улучшать топливную экономичность и соответствовать строгим экологическим стандартам. Это реальная выгода для производителей. Ну а нам достаются машины, которые тише, удобнее и экономичнее, по крайней мере на первых порах.

Пластик позволяет решать и другие задачи:

  • он не пропускает влагу, что важно для защиты чувствительной электроники;
  • он приглушает шум двигателя, делая поездку комфортнее;
  • он выглядит аккуратно, скрывая внутренности от глаз потребителя.

Неудивительно, что даже воздухозаборники и поддоны для масла сегодня чаще всего изготавливают из пластика или композитов.

В чем подвох

Главная проблема — долговечность. Со временем любой пластик стареет: он становится хрупким, липким, трескается, теряет форму. Даже если автомобиль хранился в гараже, он не застрахован — пластик разрушается под воздействием тепла, химикатов и времени. И в отличие от металла его невозможно восстановить или переработать так же просто.

Да, можно сделать его немного прочнее или жёстче, но это только оттягивает момент разрушения. Как у бикфордова шнура — он может быть длиннее, но однажды сгорит до конца.

А как же экология

Когда пластиковые детали выходят из строя и отправляются на свалку — начинается другая проблема: микропластик. Он попадает в почву, воду, а в итоге и в нас. Добавьте к этому тот факт, что даже несущие элементы, вроде пружин подвески, теперь тоже делают из пластика — и масштаб проблемы становится очевиден.

Почему этого не избежать

Потому что мы сами этого хотим. Покупатели требуют больше функций, меньше шума, выше экономичность, выше надежность — и при этом, конечно, не хотят переплачивать. Производители просто идут навстречу. Пластик помогает достичь всех этих целей быстро и недорого.

Но цена за это — будущее, в котором обслуживать или перерабатывать такие машины будет почти невозможно. Ведь на пластиковые компоненты никто не делает запасы — через 10 лет их просто не производят. А потом еще через десять вы и вовсе не сможете их заменить.

Пластик под капотом — это компромисс. Пока всё работает — это удобно, тихо, практично. Но когда он выходит из строя, машина превращается в невозобновляемый одноразовый продукт. И пути назад уже нет.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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