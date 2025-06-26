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Пылающее сердце и комфорт на поворотах: что скрывает итальянский жеребец на вторичке

3:24
Авто

Когда речь заходит о стильных и эмоциональных автомобилях, невозможно не вспомнить Alfa Romeo 156 - один из самых ярких представителей итальянского автодизайна конца 90-х. Эта модель выпускалась с 1997 по 2005 год, а на рынок было поставлено более 670 000 экземпляров. И хотя сегодня цены варьируются от 1500 до 30 000 евро в зависимости от состояния и комплектации, у потенциальных покупателей остаётся главный вопрос — стоит ли брать?

Alfa Romeo 156
Фото: commons.wikimedia.org by Michael1952, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Alfa Romeo 156

Влюбляет с первого поворота

Своим появлением 156-я модель ознаменовала возвращение Alfa к былой славе. Несмотря на "филатовскую" технику, унаследованную от Fiat, подвеска и управление этой машины — отдельный повод для восторга. Она ведёт себя на дороге так, что водитель чувствует себя настоящим гонщиком: четкое рулевое, отточенные повороты, уверенность на скорости и отзывчивость, которой позавидуют даже более современные модели.

А если вы захотите что-то по-настоящему острое — стоит присмотреться к версии GTA с 3.2-литровым V6 на 250 л. с. Этот мотор — настоящее произведение инженерного искусства с легендарным "альфовским" звуком. Младшие V6 — такие как 2.5 на 192 л. с. — тоже способны подарить немало эмоций. Даже дизели JTD в этой линейке заслуживают уважения, если, конечно, вам удастся найти экземпляр в хорошем состоянии.

Sportwagon, рестайлинг и дизели

Для тех, кому важен практичный кузов, есть Sportwagon - универсал с чуть меньшим багажником, но все той же харизмой. В 2002 году модель получила рестайлинг: обновлённый интерьер, новые двигатели (в том числе 1.9 JTD с 16 клапанами на 140 л. с. и бензиновый 2.0 JTS на 165 л. с.). Позднее появились Crosswagon (с полным приводом и увеличенным клиренсом) и версии с улучшенными дизелями.

С 2003 года 156 получила новые фары, переработанный передок и улучшенные материалы отделки. Несмотря на это, в салоне всё ещё ощущается стиль 90-х — не для каждого, но уж точно со своим шармом.

Да, но с нюансами

Что нужно знать потенциальному владельцу? Техническое обслуживание — ключевой момент. Twin Spark 2.0 требует замены ремня ГРМ каждые 60 000 км или три года — в противном случае велик риск полной поломки двигателя. Стоимость — около 600 евро. Вариатор фаз газораспределения тоже может издавать характерный металлический дребезг и стоит от 300 евро. А уж титаниевые свечи зажигания для 2.0 JTS — это обязательная строка расходов каждые 100 000 км.

Также стоит помнить: найти оригинальные запчасти становится всё сложнее, особенно для редких комплектаций и моторов.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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