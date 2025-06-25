Ниссан отправляет семь заводов под нож: реструктуризация, которая может изменить всю индустрию

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Японский автогигант Nissan запускает одну из самых масштабных реструктуризаций в своей истории. На ежегодной встрече акционеров руководство компании подтвердило: в ближайшее время будут закрыты семь заводов по всему миру, а 20 000 рабочих мест окажутся под сокращением. Эти меры — часть антикризисной программы, направленной на снижение затрат и возвращение компании к устойчивой прибыли.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nissan Frontier Pro

Генеральный директор Иван Эспиноса озвучил план лично. Он не стал обходить острые углы: продажи падают, прибыль сокращается, а конкуренция — особенно со стороны производителей электромобилей — становится всё жестче. В условиях нестабильной экономики и сбоев в глобальных цепочках поставок, Nissan, по его словам, просто обязан переосмыслить свой бизнес.

Что будет с заводами и рабочими местами

Семь заводов — пока не уточняется, в каких странах — будут закрыты, а глобальный штат компании уменьшится на 20 000 человек. Эти шаги позволят сэкономить миллиарды долларов. Однако, как отметил Эспиноса, речь идёт не только о выживании, но и о переориентации бизнеса на будущее.

"Мы строим более эффективную и гибкую структуру, которая даст нам пространство для инвестиций в ключевые направления — электрификацию и автономные технологии", — заявил он.

Новые модели и приоритетные рынки

Акционеров особенно интересовала судьба компании на двух главных рынках — в США и Японии. Именно здесь Nissan зарабатывает большую часть своих денег. На встрече прозвучали конкретные планы:

В США компания сделает ставку на технологичные кроссоверы и внедорожники — сегмент, который стабильно востребован у американцев.

В Японии фокус останется на компактных авто и гибридах, адаптированных под плотную городскую среду и особенности местного потребителя.

Почему Nissan оказался на перепутье

Решение сократить расходы — не спонтанное. Nissan в последние годы столкнулся с падением интереса к своим моделям, техническим отставанием от конкурентов и общим снижением продаж. Теперь ставка делается на обновление модельного ряда и более смелую стратегию на рынке высоких технологий.

"Это трудный, но необходимый путь. Без этих изменений мы не сможем занять свое место в будущем автомобильной индустрии", — признались в руководстве компании.

Пока сложно сказать, насколько успешным окажется этот план. Но если Nissan сможет не только выжить, но и заново стать актуальным брендом — это будет хороший пример для всей отрасли.

Уточнения

Реструктуриза́ция (от англ. restructuration) — изменение структуры.

