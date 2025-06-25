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Эко-топливо из микробов: новая технология производства чистого топлива, которое дешевле даже газа

2:42
Авто

На первый взгляд это звучит как научная фантастика: микробы в заброшенных нефтяных скважинах производят водород. Но это уже реальность. В Калифорнии официально стартовало промышленное применение технологии, которая может изменить будущее энергетики.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Живые фабрики водорода

Стартап Gold H2 из Хьюстона утверждает, что сумел добиться почти невозможного: их уникальная комбинация микроорганизмов и химических веществ превращает оставшуюся в заброшенных скважинах нефть в чистый водород. Важнее всего — стоимость. Один килограмм такого водорода обходится в около 50 центов, что дешевле, чем природный газ и в десятки раз ниже, чем водород, полученный с помощью электролиза.

"Мы можем добывать водород дешевле, чем кто-либо в отрасли", — утверждает глава компании Прадиип Секон.

Почему это важно

Водород давно называют топливом будущего — он горит без вредных выбросов и может хранить возобновляемую энергию. Проблема в том, что большая часть водорода до сих пор получается из ископаемого топлива — с выбросами CO₂ - или через электролиз, который требует много электроэнергии и дорого стоит.

Например, заправка водородного BMW X5 в Вене обошлась в 24 евро за килограмм - цифра, которая делает повсеместное распространение водородных авто пока нереальным.

В чём фишка Gold H2

Их метод применим на уже отработанных месторождениях, где добывать нефть экономически нецелесообразно. Микроорганизмы "поедают" остатки углеводородов, выделяя водород, который можно поднимать на поверхность. Очистка пока не идеальна — доля водорода в конечной смеси составляет примерно 40%. Но Секон уверен, что этот барьер технически преодолим.

"Да, нам предстоит работа по улучшению чистоты продукта. Но это вопрос времени и инженерного подхода", — говорит он.

Что дальше

Gold H2 уже готовится осенью запустить второй проект в Техасе. Параллельно стартап присматривается к международному расширению: в фокусе — Европа, Ближний Восток и Бразилия.

Эксперты называют технологию перспективной, но указывают на главный риск: чистота получаемого водорода. До тех пор, пока она не достигнет нужного уровня, её массовое применение в транспорте и промышленности может быть ограничено.

Тем не менее, потенциал у идеи огромный — особенно в мире, который всё активнее ищет замену нефти и газу.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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