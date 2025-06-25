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Думали, поменяют фары — а в итоге собрали другого зверя: как теперь выглядит Niva Travel

2:01
Авто

У внедорожника LADA Niva Travel полностью изменён внешний облик и установлен новый двигатель. Рестайлинг затронул всё - от дизайна до подвески.

lada niva travel
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
lada niva travel

Переднюю часть автомобиля переделали: появилась решётка радиатора с горизонтальными ламелями, суженные светодиодные фары, переработанный бампер с противотуманками. Новый облик делает автомобиль более современным и визуально агрессивным.

Передняя оптика теперь полностью светодиодная, что улучшает освещённость дороги. Обновлённая решётка радиатора получила направляющие воздушных потоков и увеличенное проходное сечение — это повысило эффективность охлаждения мотора в тяжёлых условиях.

В качестве силовой установки используется 90-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,8 литра. 80% крутящего момента доступны уже на 1000 об/мин — это усилило тягу как на асфальте, так и на бездорожье. Мотор адаптирован под продольную компоновку, оснащён оригинальной системой впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи.

Также изменена трансмиссия и модернизирована подвеска — установлен новый стабилизатор поперечной устойчивости. Управляемость и плавность хода улучшились.

В тормозной системе появились вентилируемые диски от LADA Vesta, а в передних ступицах — нерегулируемые подшипники. Это повысило надёжность и безопасность ходовой части.

Внедорожник оснащён 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Перед запуском в производство модель прошла полный цикл испытаний: лабораторные тесты, полигонные и дорожные проверки в разных климатических условиях.

Серийное производство обновлённой версии запланировано на четвёртый квартал 2025 года. Сроки начала продаж будут объявлены отдельно.

Уточнения

Lada Niva Travel (также ранее обозначавшийся как ВАЗ-2123, Chevrolet Niva и Lada Niva, разг. «Ше́ви-Нива, Шнива») — российский автомобиль повышенной проходимости ВАЗ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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