Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Театр Модерн раскрыл тайну спектакля без названия режиссера Юрия Грымова
Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки
Почему 2500 человек ежегодно выбирают Джерси как новый дом? Узнайте секрет его популярности!
Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает

Салон не кафе — кофе тут опаснее, чем кажется

2:21
Авто

На первый взгляд, кофе в машине — это просто удобно. Завёл двигатель, включил любимую музыку, сделал глоток бодрящего напитка и поехал. Для многих водителей такая утренняя привычка стала почти ритуалом. Но за этой внешней безобидностью скрывается потенциально серьёзная проблема.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Даже если кофе случайно прольётся, казалось бы, ничего страшного: убрал салфеткой, отмыл пятно или, на худой конец, заменил коврик. Но настоящая угроза — не в пятнах, а в том, что остаётся невидимым для глаз.

Почему нельзя пить кофе в машине

Современные автомобили буквально "нашпигованы" электроникой. И значительная часть электропроводки спрятана как раз под полом салона. Там проходят кабели, управляющие различными системами: от подушек безопасности до климат-контроля и мультимедийных функций.

Когда ты проливаешь кофе, жидкость просачивается сквозь обивку, коврики и подкладку, а потом может добраться и до этих проводов. Особенно опасны сладкие или молочные напитки: они липкие, быстро проникают в микротрещины и плохо испаряются. Влага и сахар становятся идеальной средой для окисления контактов и появления коротких замыканий.

Что может случиться

Сначала могут начать "глючить" мелочи — не включается подсветка, появляются ошибки на панели. Потом выходит из строя что-то более серьёзное: блоки управления, электроника кресел, климатическая система. А ремонт такого рода проблем почти всегда связан с большими затратами, особенно если приходится разбирать обшивку и "прозванивать" проводку.

Проблема усугубляется тем, что последствия проявляются не сразу. Через неделю, месяц или даже дольше — и ты уже не связываешь это с тем самым пролитым стаканчиком.

Как избежать рисков

Лучшее решение — вообще отказаться от напитков за рулём. Особенно горячих. Но если отказаться сложно — делай это аккуратно. Используй термокружки с надёжной крышкой, выбирай ровную поверхность и не отпускай руль ради очередного глотка. А главное — не расслабляйся: одно неудачное движение, и капли окажутся там, где им точно не место.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Домашние животные
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть Аудио 
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Театр Модерн раскрыл тайну спектакля без названия режиссера Юрия Грымова
Запечённые кабачки с сыром: рецепт, который любят даже те, кто не любит кабачки
Почему 2500 человек ежегодно выбирают Джерси как новый дом? Узнайте секрет его популярности!
Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает
Салон не кафе — кофе тут опаснее, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.