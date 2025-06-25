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Чёрный цвет в моде, но не всегда уместен: водителям напомнили о подводных камнях

3:11
Авто

Когда речь заходит о выборе автомобиля, большинство покупателей в первую очередь смотрят на цену, комплектацию и технические характеристики. Но есть ещё один важный параметр, о котором часто забывают — цвет кузова. А между тем, именно он может повлиять не только на внешний облик машины, но и на комфорт, безопасность и даже затраты на обслуживание.

Chevrolet Corvette ZR1
Фото: Own work by Oleg Yunakov., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevrolet Corvette ZR1

Чёрный цвет остаётся одним из самых популярных у автолюбителей. Он ассоциируется с солидностью, строгостью и статусом. Но стоит ли на нём останавливаться? У этого цвета, как и у любого другого, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества чёрного автомобиля

Первое, что приходит на ум — внешний вид. Чёрная машина всегда смотрится эффектно. Она подчёркивает линии кузова, придаёт автомобилю солидность и визуальную "тяжесть". Такой цвет уместен и на представительском седане, и на компактном кроссовере — везде он добавляет образу веса и уверенности.

Второй плюс — это умение скрывать мелкие повреждения. Царапины, сколы и потертости на чёрной поверхности не так бросаются в глаза, как, скажем, на белой или серебристой. Повреждения словно сливаются с фоном, особенно если смотреть на машину не при ярком свете.

Недостатки чёрного автомобиля

Но у элегантности есть и обратная сторона. Самый очевидный минус — видимость грязи. Любая пыль, разводы от дождя или капли после мойки тут же становятся заметны. Даже лёгкое загрязнение превращает эффектную машину в неухоженную. Поэтому чёрная машина требует частой мойки и ухода, иначе теряется вся её визуальная привлекательность.

Второй момент — выгорание. Лакокрасочное покрытие чёрного цвета быстрее теряет насыщенность. Уже через пару лет при активной эксплуатации цвет начинает "гаснуть", особенно если автомобиль часто стоит под открытым солнцем.

Ещё один важный недостаток — слабая видимость в тёмное время суток. На фоне ночной дороги чёрный автомобиль практически сливается с фоном, особенно если на нём не горят габаритные огни. Это может привести к повышенному риску ДТП, особенно на загородных трассах.

И, наконец, вопрос температуры. Летом кузов чёрной машины быстро нагревается, а значит, в салоне становится жарко. Даже при наличии кондиционера первое время после посадки может быть некомфортно: пластик и сиденья долго отдают тепло. В солнечный день внутренняя температура может подниматься до экстремальных значений.

Чёрный цвет — это про стиль и эффектность. Но за визуальную строгость придётся расплачиваться регулярной мойкой, перегревом летом и чуть более высоким риском в темноте. Если ты готов к этим особенностям — чёрный станет отличным выбором. Но если комфорт и практичность важнее — возможно, стоит присмотреться к другим вариантам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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