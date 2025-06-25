Lexus создаёт спорткар на базе новой Toyota Supra — премиум с характером

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota работает над следующим поколением спорткара GR Supra - и не одна. К проекту подключился Lexus, готовящий на его базе собственное купе. Это будет не просто копия, а полноценный преемник моделей RC и LC, но в новом, более агрессивном и технично насыщенном образе.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota GR Supra

По данным японского издания Best Car Web, новинка получит оригинальный дизайн с элементами шоу-кара Electrified Sport Concept. Обещают премиальный интерьер, внимание к мелочам и то, чего давно ждали фанаты марки — спорткупе с настоящим драйвом, но на каждый день.

Что под капотом

Платформа — новая, собственной разработки Toyota. BMW, как в случае с предыдущей Supra, участия не принимает. Силовая линейка тоже интересна:

2,0-литровый турбомотор, отдающий около 400 л. с. и 500 Н·м момента — не шутка для четырёх цилиндров.

гибридная версия с электрическим помощником.

коробка передач — классический автомат с 8 или 9 ступенями.

Таким образом, Lexus предложит сочетание мощности, премиума и узнаваемого стиля, а Supra останется более "драйверской" альтернативой. Оба купе обещают стать интересными игроками на фоне электрокаров и универсальных кроссоверов.

Когда ждать

Дебют ожидается не раньше 2026 года. В Lexus делают ставку на фирменную подачу: максимум технологий и минимум компромиссов в управляемости. Поклонникам марки остаётся только ждать — и надеяться, что новое купе действительно станет чем-то большим, чем просто красивая версия Supra.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

