Lexus создаёт спорткар на базе новой Toyota Supra — премиум с характером

Toyota работает над следующим поколением спорткара GR Supra - и не одна. К проекту подключился Lexus, готовящий на его базе собственное купе. Это будет не просто копия, а полноценный преемник моделей RC и LC, но в новом, более агрессивном и технично насыщенном образе.
По данным японского издания Best Car Web, новинка получит оригинальный дизайн с элементами шоу-кара Electrified Sport Concept. Обещают премиальный интерьер, внимание к мелочам и то, чего давно ждали фанаты марки — спорткупе с настоящим драйвом, но на каждый день.
Платформа — новая, собственной разработки Toyota. BMW, как в случае с предыдущей Supra, участия не принимает. Силовая линейка тоже интересна:
Таким образом, Lexus предложит сочетание мощности, премиума и узнаваемого стиля, а Supra останется более "драйверской" альтернативой. Оба купе обещают стать интересными игроками на фоне электрокаров и универсальных кроссоверов.
Дебют ожидается не раньше 2026 года. В Lexus делают ставку на фирменную подачу: максимум технологий и минимум компромиссов в управляемости. Поклонникам марки остаётся только ждать — и надеяться, что новое купе действительно станет чем-то большим, чем просто красивая версия Supra.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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