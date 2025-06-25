Li Auto официально легализуют бесплатно — но только до конца июня

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

У владельцев "серых" кроссоверов Li Auto появился реальный шанс легализовать свои машины — и при этом ничего не платить. До 30 июня можно бесплатно привязать автомобиль к своему персональному аккаунту, оформив всё официально.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Li Auto L7 001

Речь идёт о тех, кто приобрёл Li Auto не через официального дилера, а по параллельному импорту. Обычно такие машины работают полноценно, но с оговоркой: производитель может ограничить доступ к цифровым функциям, включая мультимедийную систему, если автомобиль не зарегистрирован на владельца.

Что даёт привязка

Привязка авто к аккаунту позволяет сохранить доступ к облачным сервисам, обновлениям, мультимедиа и другим важным цифровым возможностям. Без неё мультимедийка может быть заблокирована — и тогда многие функции автомобиля окажутся недоступны. Например, не будет работать навигация, голосовое управление, обновления интерфейса и т. д.

Почему это важно

Li Auto — это машины, которые во многом завязаны на цифровую экосистему. Без официальной регистрации и привязки часть функций превращается в "пустышку". Поэтому легализация — это не формальность, а способ защитить себя от неожиданностей.

Сколько стоит и до когда

До 30 июня процедура абсолютно бесплатна. После этой даты услуга станет платной: от 12 до 16 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Поэтому если ты владелец Li Auto, купленного через параллельный импорт, — лучше не откладывай.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

