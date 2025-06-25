Li Auto официально легализуют бесплатно — но только до конца июня

У владельцев "серых" кроссоверов Li Auto появился реальный шанс легализовать свои машины — и при этом ничего не платить. До 30 июня можно бесплатно привязать автомобиль к своему персональному аккаунту, оформив всё официально.
Речь идёт о тех, кто приобрёл Li Auto не через официального дилера, а по параллельному импорту. Обычно такие машины работают полноценно, но с оговоркой: производитель может ограничить доступ к цифровым функциям, включая мультимедийную систему, если автомобиль не зарегистрирован на владельца.
Привязка авто к аккаунту позволяет сохранить доступ к облачным сервисам, обновлениям, мультимедиа и другим важным цифровым возможностям. Без неё мультимедийка может быть заблокирована — и тогда многие функции автомобиля окажутся недоступны. Например, не будет работать навигация, голосовое управление, обновления интерфейса и т. д.
Li Auto — это машины, которые во многом завязаны на цифровую экосистему. Без официальной регистрации и привязки часть функций превращается в "пустышку". Поэтому легализация — это не формальность, а способ защитить себя от неожиданностей.
До 30 июня процедура абсолютно бесплатна. После этой даты услуга станет платной: от 12 до 16 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Поэтому если ты владелец Li Auto, купленного через параллельный импорт, — лучше не откладывай.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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