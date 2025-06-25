Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка из Техаса прожила 38 лет: как необычный рацион превратил кошку в долгожителя
Арест без суда: командирам разрешили наказывать бойцов прямо на месте
Топ-3 упражнения, которые вы точно ненавидите, — и трюк, как это изменить
Таиланд под ударом: война затронула даже самые мирные курорты
Двойная пенсия в России: кому она положена
Егор Крид ошеломил фанатов: возможно, осенний концерт в Санкт-Петербурге станет последним шансом увидеть его на сцене
Эту банку съедают до мяса: помидоры с перцем, которые стали хитом застолий
Нашли замену графиту: батареи станут мощнее и дешевле — проверка российских учёных
Минуты на спасение: инструкция при анафилактическом шоке от подмосковных медиков

Фары покрылись грязью: поможет кухонный трюк, который удивит вас

2:16
Авто

Если однажды ты увидишь, как кто-то на парковке натирает фару обычной луковицей, не спеши смеяться и уж точно не делай выводов о психическом состоянии этого водителя. Скорее всего, перед тобой — человек, который просто знает одну полезную хитрость.

фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фара

Да, это не шутка. Сок репчатого лука действительно способен помочь привести в порядок автомобильную светотехнику. Такой народный лайфхак не требует затрат и способен дать результат, сравнимый с применением специальных средств.

Зачем вообще натирать фары луком

Фары — один из самых уязвимых элементов автомобиля. Они постоянно собирают на себе пыль, грязь, следы насекомых и дорожной химии. В результате свет становится тусклым, а внешний вид машины — неопрятным.

Сок лука содержит натуральные соединения, которые хорошо растворяют загрязнения. При этом они не агрессивны, не оставляют царапин и не портят пластик. Это особенно важно, ведь большинство фар сегодня изготавливаются не из стекла, а из поликарбоната, который легко повредить абразивами.

Как правильно это делать

Берём самую обычную луковицу, разрезаем её пополам и протираем срезом фару. Не нужно давить — просто "проводим" по поверхности. Грязь и налёт быстро размягчаются. Через пару минут достаточно пройтись по фаре тряпочкой из микрофибры — и результат налицо. Поверхность станет заметно чище и светлее, а сам свет — ярче.

Не стоит ждать чудес от старой и глубоко повреждённой оптики. Но если фары просто загрязнены — эффект будет заметным уже после одной процедуры.

Почему стоит попробовать

Такой способ — отличный вариант для тех, кто не хочет тратиться на специализированные средства или просто оказался в дороге без них. Луковица найдётся почти на любой кухне, а на случай, если под рукой нет микрофибры — подойдёт даже мягкая салфетка.

К тому же, это натуральный метод: никакой химии, никаких лишних запахов или разводов. Просто, быстро, безопасно — и при этом эффективно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Китай увеличит закупки нефти и газа в РФ, отвечая на шантаж новыми бомбёжками Ирана Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Фары покрылись грязью: поможет кухонный трюк, который удивит вас
Подписали кровью: как Ксения Бородина заставила гостей хранить тайну своей свадьбы
Состояние Киркорова на дне рождения Анны Asti встревожило Сеть: он не запомнит этот вечер!
Цель не достигнута: ядерные объекты Ирана выстояли после ударов США
Иран на паузе, ХАМАС — под ударом: Израиль резко меняет тактику
Тёплая тайна под духовкой: ящик, который делает больше, чем кажется
Цветок из ниоткуда: сигнал, который может перевернуть всё в вашем доме
Вечерний десерт для здоровья: эти 6 фруктов сотворят чудо с вашим сном и фигурой
Промокните — и сохраните молодость: секрет ухода за 5 секунд
Одна свадьба на всю жизнь!: Буйнов отказался повторять путь Преснякова с обновлением брака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.