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Названы три простых способа проверить качество бензина — справится любой водитель

2:32
Авто

Качество бензина — один из вечных поводов для тревоги среди автомобилистов. Даже на проверенной заправке может попасться не самое лучшее топливо. А ведь от качества горючего напрямую зависит работа двигателя, расход, динамика и даже срок службы важных узлов.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

К счастью, чтобы понять, насколько хорош бензин, не нужно быть химиком. Существует несколько простых способов, которые под силу любому водителю, даже начинающему. И да — всё это можно сделать быстро и без лабораторного оборудования.

Цвет скажет многое

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цвет топлива. Качественный бензин почти всегда светлый, прозрачный, с лёгким желтоватым или голубоватым оттенком. Он не должен быть тёмным, мутным или иметь осадок. Если видишь неестественную густоту или частички — перед тобой не лучший продукт.

Темнота цвета может свидетельствовать о примесях, грязи, воде или нарушениях в процессе хранения. Такой бензин не просто неэффективен — он может навредить топливной системе и вызвать перебои в работе мотора.

Запах тоже важен

У качественного топлива есть специфический, но довольно ровный запах. Он не должен быть резким, едким или неприятным. Если от бензина идёт слишком агрессивный "химический" запах — лучше не рисковать.

Важно помнить: не стоит вдыхать пары бензина долго или глубоко. Это опасно для здоровья. Достаточно осторожного, краткого "знакомства" с запахом, чтобы понять общее впечатление.

Бумажный тест

Простой и наглядный способ — капнуть несколько капель бензина на белый лист бумаги. Подожди пару минут. Если после высыхания остаётся чистое пятно без разводов и грязи — это хороший знак. А вот жирные следы, чёрные точки или потёки говорят о загрязнении или присутствии посторонних веществ.

Этот тест особенно полезен, если ты заправился вне города или на незнакомой АЗС. Конечно, выполнять его стоит с осторожностью — топливо легко воспламеняется. Лучше делать это вдали от машины и открытого огня.

Быть начеку — не паранойя

Качественное топливо — это не только комфорт, но и гарантия того, что твой автомобиль прослужит дольше. Проверяя бензин, ты не занимаешься "подозрительностью", а проявляешь здравый смысл.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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