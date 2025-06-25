Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как начать покорять волны: практические советы для новичков в серфинге
Не боится помех: дрон на оптоволокне удивил возможностями
Слишком сладкое заблуждение: 4 напитка, о которых нужно забыть ради здоровья
Почему золото потеряло блеск: раскрываем главные причины падения
Когда ночь — не время для сыра: мозг выбирает тревожность
Меня не любят за правду: Лариса Долина раскрыла секрет строгости к молодым артистам
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса
Роза не цветёт? Проверьте побеги — один тип нужно срочно убрать
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро

Жажда и ослепление за рулём: как избежать двух главных летних проблем

2:45
Авто

Лето наступило, для автомобилистов это не только повод открыть окна и включить музыку погромче, но и время подумать о собственной безопасности за рулём.

Мужчина в очках
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в очках

Лето может показаться лёгким сезоном, особенно после холодов и гололёда. Но июнь, июль и август нередко преподносят не самые приятные сюрпризы. На первый план выходят жара, слепящее солнце, усталость и обезвоживание. Всё это напрямую влияет на самочувствие водителя и, как следствие, на безопасность движения.

Почему жара за рулём — это опасно

При высокой температуре воздуха водитель быстрее утомляется. Даже если в машине есть кондиционер, он не всегда справляется, особенно в пробках или при ярком солнце. Перегрев организма снижает концентрацию и замедляет реакцию. А это прямой путь к ошибкам и аварийным ситуациям.

Даже лёгкое обезвоживание может вызвать головную боль, раздражительность и снижение внимательности. И всё это — незаметно, почти исподтишка. Именно поэтому так важно заранее подумать о простых, но действенных способах защиты.

Солнцезащитные очки — не просто стиль

Яркий солнечный свет, особенно утренний или вечерний, способен буквально ослепить водителя. Особенно опасны такие моменты при выезде из тени или при движении "навстречу светилу". Даже пара секунд слепоты за рулём может привести к трагедии.

Очки с хорошими линзами решают эту проблему. Они не только защищают глаза, но и позволяют сохранять комфорт и концентрацию. Особенно пригодятся очки с поляризацией — они убирают блики от мокрого асфальта и капотов других машин.

Термобутылка — твой летний must-have

В жару важно пить воду регулярно. Лучше всего — прохладную. Именно поэтому термобутылка становится незаменимым аксессуаром в машине. Она сохраняет температуру жидкости, не выделяет вредных веществ и выглядит эстетично. Удобно, практично и безопасно.

Можно, конечно, и обычную пластиковую бутылку, но тут важно соблюдать одно правило: не оставлять её надолго в нагретом салоне. Пластик на солнце выделяет вещества, которые потом оказываются в воде. Это вредно и точно не освежает.

Готовься летом к лету

Пока лето только наступает — самое время подготовиться. Проверь кондиционер, купи качественные очки, обзаведись термобутылкой. Маленькие вещи, которые помогут тебе сохранить ясную голову, хорошее самочувствие и безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти
Еда и рецепты
Соседи закупаются этим ведрами: заготовка из баклажанов, которую потом не найти Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса
Роза не цветёт? Проверьте побеги — один тип нужно срочно убрать
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Единоборства побеждают стресс: как удары и дыхание возвращают контроль над собой
Секретное последствие курения в машине, о котором не догадываются даже опытные водители
Размышления не выматывают — мозг экономит даже на них
Провальный концерт в Кишинёве: поющая под фонограмму Брежнева едва не слетела со сцены
Диетолог раскрыла норму, после которой шашлык перестаёт быть удовольствием
95 миллионов в тени: у госсекретаря Дагестана ищут больше, чем просто квартиру
$40 млрд в обход санкций: Россия продлит параллельный импорт ещё на год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.