Не автомойка, а фабрика чистоты: как немцы научились мыть 5000 машин в день

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Неважно, насколько вы увлечены автомобилями — чистая машина нужна каждому. Кто-то справляется тряпкой и ведром у подъезда, но большинство давно доверяют процесс автомойкам. Особенно популярны ручные, хоть их и стало меньше, например, в Болгарии. А вот Германия пошла другим путём — и построила настоящую машину для мытья… машин. Причём самую большую в мире.

Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мойка самообслуживания

С чего всё началось

Компания Mr. Wash появилась в 1960-х в Дюссельдорфе, когда бизнесмен Йозеф Эннинг вернулся из поездки в США и вдохновился американскими "туннельными" автомойками. Уже в 1964 году он открыл первую станцию под брендом Mr. Wash. Идея быстро стала популярной, бизнес рос, и вскоре сеть охватила десятки городов. Сегодня Mr. Wash — это 34 автомойки по всей Германии и сотни миллионов евро ежегодной выручки.

Как это работает

Автомойка устроена как настоящий конвейер: вы сдаёте машину у входа, а дальше она едет сама. Внутри — автоматические пенные распылители, щётки, валики, сушка. Всё чётко, без ручной суеты. Когда всё закончено, машина встречает вас у выезда — чистая и сухая.

Гигант в Штутгарте

Настоящей визитной карточкой сети стал центр Mr. Wash в Штутгарте. Это не просто автомойка — это логистический монстр, через который каждый день проходит до 5000 автомобилей. Из них 4000 ограничиваются внешней мойкой, остальные получают полноценный салонный уход.

Цифры впечатляют:

— До 300 автомобилей в час

— Около 3 минут на одну внешнюю мойку

— Более 100 сотрудников в смену

— Четыре параллельно работающих конвейера

Клиент может выбрать уровень мойки, полировку, и даже отдать салон в заботливые руки специалистов по окнам, обивке и багажникам. Если результат покажется недостаточным, менеджер лично домоет ваш автомобиль.

Это будущее?

Mr. Wash — пример того, как продуманный сервис превращает рутину в удовольствие. Быстро, эффективно, без очередей и человеческого фактора. Возможно, именно за такими системами — будущее автомоечного бизнеса.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

