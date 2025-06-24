Китайский кроссовер с пробегом — надёжная находка или мина замедленного действия

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На вторичном авторынке творится нечто странное: за три года Лада Гранта с "механикой" просят до полутора миллионов рублей, вещает новостной портал За рулем. И это не редкая комплектация Drive Active, а самая обычная версия. За такие деньги можно купить вполне приличный кроссовер — и даже не обязательно российский.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

Многие, кто ищет компактный SUV, обнаруживают: цены на шестилетние Nissan Qashqai или Mitsubishi ASX легко переваливают за 2,3 миллиона — даже за переднеприводные варианты. Hyundai Creta - чуть дешевле, в районе 1,8-2,2 млн. Renault Duster и Kaptur можно найти за 1,5 млн, но это уже "дно" по оснащению и комфорту. А вот китайские кроссоверы 6-7 лет от роду, наоборот, попадают в зону досягаемости — и это становится реальной альтернативой. Важно только выбрать с умом.

Changan CS35 Plus

За 1,3 млн можно найти экземпляры с пробегом до 100 тысяч. Сборка — Китай, привод — передний. Под капотом атмосферник 1.6 на 117 сил с прямым впрыском, коробки — "механика" или проверенный автомат Aisin. Надёжность — достойная, серьёзных проблем нет. Максимум — зимой может отказать насос омывателя. Электроника иногда капризничает, но в целом всё работает стабильно. Главное — не ждать от него чудес, а просто ездить и не ломаться.

Chery Tiggo 4

Диапазон цен — от 1,1 до 1,6 млн. Самый распространённый мотор — атмосферный 2.0 (122 л. с.) с вариатором. Надёжность агрегатов средняя: вариатор может начать "петь" уже до 100 тысяч, часто первым сдаются подшипники. Есть и турбоверсии с роботом — там всё зависит от везения. Подвеска крепкая, но жёсткая. Рулевые элементы и стойки быстро требуют замены. Лакокрасочное покрытие слабое, зато с коррозией всё относительно неплохо.

Dongfeng AX7

По сути, это уже среднеразмерный кроссовер — длина почти 4,7 метра, багажник на 565 литров. А цена — от 1,2 млн. Мотор здесь — французский EW10A от Peugeot, ресурс большой, но любит качественный бензин. Ходовая — от Honda CR-V. Сочетается либо с французской "механикой", либо с классическим автоматом Aisin. Нареканий почти нет. Из минусов — мало информации, слабо изучен в эксплуатации. Но потенциально это одна из самых выгодных покупок по соотношению цены и объёма.

FAW Besturn X40

Цена — от 1 до 1,6 млн. Построен на базе VW PQ32, мотор — доработанный 1.6 CFNA, знакомый по Polo и Rapid. Коробки — как механика, так и автомат от Aisin. Проблем минимум, на пробегах до 100 тысяч ведёт себя спокойно. Кузов не гниёт, но встречаются мелкие поломки и сбои электроники. Салон скромный, но сиденья удобные. Главное — не ждать от него премиума, а воспринимать как добротную рабочую лошадку.

Haval H2

Цена — от 1,2 до 1,6 млн. Почти всегда — передний привод с автоматом, полный — большая редкость. Автомат надёжен (тот же, что и у Kia/Hyundai). Двигатель на 150 л. с. с турбиной основан на базе Toyota, но "апгрейд" привёл к проблемам: масложор, растянутая цепь, слабые свечи. Ходовая тоже не идеальна — стойки, наконечники, подшипники просят замены уже после 50-60 тысяч. Но в остальном — довольно бодрый городской кроссовер с приличной антикоррозийной защитой.

Lifan X70

Самый доступный вариант — от 800 тысяч. За "живые" машины могут просить 1,4 млн, но торг уместен. Сборка — Китай или Черкесск. Простой атмосферный мотор 2.0 довольно быстро начинает кушать масло, ГРМ и фазорегуляторы сдаются к 120 тысячам. Механика слабая, вариатор — типичный бюджетный агрегат. Подвеска живёт мало, тормоза тоже. Коррозия — традиционная беда всех Лифанов. Но за эти деньги — вариантов почти нет.

Китайские кроссоверы 6-7 лет — не панацея, но реальная альтернатива "золотым" вторичным Грантам и японцам с космическими ценниками. Главное — подходить к выбору с холодной головой, изучить конкретную модель и экземпляр. У всех героев этой подборки есть свои слабые стороны, но и плюсы тоже очевидны — разумные цены, неплохое оснащение и относительно предсказуемая надёжность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

