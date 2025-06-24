Технология, которая не стала кошмаром: очередной скандал с Tesla, которая убила целую семью

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Tesla снова в центре внимания — на этот раз по трагическому поводу. В сентябре 2024 года новенькая Model S с включённой системой автопилота и полностью автономного вождения (FSD) внезапно съехала с дороги и врезалась в бетонную опору моста. В результате аварии погибли все трое находившихся в салоне: 54-летний Дэвид Дрейерман, его супруга Мишель и их 17-летняя дочь Брук. Единственный выживший из семьи — их старший сын Макс — теперь стал одним из истцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Tesla

Подано в суд

Иск был официально подан 19 июня в окружной суд Нью-Джерси. Родные погибших считают, что причиной трагедии стали ошибки в работе системы автономного вождения, а также вводящие в заблуждение обещания производителя.

"Все были пристёгнуты ремнями безопасности, — подчёркивают истцы. — Но это не спасло их". В иске указывается, что Tesla не обеспечила должного информирования пользователей о возможных ограничениях систем автопилота, а рекламные заявления Илона Маска, наоборот, создали у водителей ощущение полной автономии.

"Моя собственная система автопилота, вероятно, лучше, чем человек за рулем", — высказался Маск.

Ответ Tesla

До начала судебного разбирательства компания не комментировала аварию, однако после подачи иска выступила с заявлением.

"Autopilot и FSD предназначены для использования при постоянном контроле со стороны водителя. Руки должны быть на руле, а внимание — на дороге", — настаивает руководство Tesla.

Тем не менее статистика и поведение многих владельцев говорят об обратном: водители всё чаще воспринимают технологии как полностью автономные, полагаясь на систему без оглядки.

Предыстория

В декабре 2023 года Tesla уже столкнулась с претензиями к своим системам безопасности. Тогда по требованию Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) компания отозвала более 2 миллионов автомобилей для обновления ПО в своих системах помощи водителю (ADAS).

Несмотря на это, аварии продолжают происходить. И каждый такой случай усиливает общественное давление на производителя, ставя под сомнение безопасность и этичность продвижения автономных технологий.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

