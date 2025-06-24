Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм сигналит SOS: 4 тревожных симптома обезвоживания, которые легко перепутать с усталостью
Хищник из бездны: учёные нашли реальное существо из фильма ужасов
Плата за воду значительно увеличится — кого это затронет
Мебель с историей: как советские вещи вписываются в современный интерьер
Половина популяции исчезла — морской лёд уходит, а вместе с ним и жизнь
Культовая игрушка Лабубу стала причиной скандала на концерте Кэти Перри
Недорогой рай в Эгейском море: 6 мест, которые удивят
Легко преобразите фигуру: 5 лучших упражнений, чтобы подчеркнуть талию в домашних условиях
Новый способ лимфодренажа? Инновационные леггинсы с микрошариками – правда или миф

Технология, которая не стала кошмаром: очередной скандал с Tesla, которая убила целую семью

2:31
Авто

Tesla снова в центре внимания — на этот раз по трагическому поводу. В сентябре 2024 года новенькая Model S с включённой системой автопилота и полностью автономного вождения (FSD) внезапно съехала с дороги и врезалась в бетонную опору моста. В результате аварии погибли все трое находившихся в салоне: 54-летний Дэвид Дрейерман, его супруга Мишель и их 17-летняя дочь Брук. Единственный выживший из семьи — их старший сын Макс — теперь стал одним из истцов.

Tesla
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla

Подано в суд

Иск был официально подан 19 июня в окружной суд Нью-Джерси. Родные погибших считают, что причиной трагедии стали ошибки в работе системы автономного вождения, а также вводящие в заблуждение обещания производителя.

"Все были пристёгнуты ремнями безопасности, — подчёркивают истцы. — Но это не спасло их". В иске указывается, что Tesla не обеспечила должного информирования пользователей о возможных ограничениях систем автопилота, а рекламные заявления Илона Маска, наоборот, создали у водителей ощущение полной автономии.

"Моя собственная система автопилота, вероятно, лучше, чем человек за рулем", — высказался Маск.

Ответ Tesla

До начала судебного разбирательства компания не комментировала аварию, однако после подачи иска выступила с заявлением.

"Autopilot и FSD предназначены для использования при постоянном контроле со стороны водителя. Руки должны быть на руле, а внимание — на дороге", — настаивает руководство Tesla.

Тем не менее статистика и поведение многих владельцев говорят об обратном: водители всё чаще воспринимают технологии как полностью автономные, полагаясь на систему без оглядки.

Предыстория

В декабре 2023 года Tesla уже столкнулась с претензиями к своим системам безопасности. Тогда по требованию Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA) компания отозвала более 2 миллионов автомобилей для обновления ПО в своих системах помощи водителю (ADAS).

Несмотря на это, аварии продолжают происходить. И каждый такой случай усиливает общественное давление на производителя, ставя под сомнение безопасность и этичность продвижения автономных технологий.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Последние материалы
Организм сигналит SOS: 4 тревожных симптома обезвоживания, которые легко перепутать с усталостью
Хищник из бездны: учёные нашли реальное существо из фильма ужасов
Плата за воду значительно увеличится — кого это затронет
Мебель с историей: как советские вещи вписываются в современный интерьер
Половина популяции исчезла — морской лёд уходит, а вместе с ним и жизнь
Культовая игрушка Лабубу стала причиной скандала на концерте Кэти Перри
Недорогой рай в Эгейском море: 6 мест, которые удивят
Легко преобразите фигуру: 5 лучших упражнений, чтобы подчеркнуть талию в домашних условиях
Новый способ лимфодренажа? Инновационные леггинсы с микрошариками – правда или миф
Секрет в баклажанах: аджика превращается в густой, бархатный соус, от которого не оторваться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.