Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью

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Пока мы продолжаем привыкать к электромобилям и зарядным станциям с кабелями, на горизонте появляется кое-что по-настоящему футуристическое — индуктивная зарядка. Представьте: вы просто паркуетесь, и ваш автомобиль сам начинает заряжаться. Без проводов, розеток и лишних движений.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Как это работает

Индуктивная зарядка не новость — по такому же принципу заряжаются смартфоны на беспроводных площадках. Всё дело в электромагнитной индукции: в землю встраивается передающая катушка, в днище автомобиля — приемная. Когда вы наезжаете на такую "площадку", магнитное поле передающей катушки индуцирует ток в автомобиле. И батарея начинает заряжаться — без физического контакта.

Плюсы

Максимальное удобство : не нужно вытаскивать кабель, разматывать, подключать — просто встал на место и ушёл по делам.

: не нужно вытаскивать кабель, разматывать, подключать — просто встал на место и ушёл по делам. Эстетика и порядок : никаких проводов, всё спрятано — и во дворе, и в гараже.

: никаких проводов, всё спрятано — и во дворе, и в гараже. Безопасность : меньше рисков, связанных с электричеством, особенно в дождь или снег.

: меньше рисков, связанных с электричеством, особенно в дождь или снег. Будущее для беспилотников : автономные машины смогут подзаряжаться сами, без участия человека.

: автономные машины смогут подзаряжаться сами, без участия человека. Зарядка прямо на дороге: в перспективе — встроенные катушки в дорожное покрытие, которые "кормят" батарею в пути.

Но и минусы есть

Эффективность пока ниже : часть энергии теряется при передаче.

: часть энергии теряется при передаче. Дорого : инфраструктура требует серьёзных вложений.

: инфраструктура требует серьёзных вложений. Нужны стандарты : у всех производителей должны быть совместимые технологии.

: у всех производителей должны быть совместимые технологии. Точное попадание: чтобы зарядка шла эффективно, автомобиль должен стоять ровно над катушкой.

Некоторые автоконцерны и техногиганты уже всерьёз вкладываются в беспроводную зарядку. Есть рабочие пилотные проекты — например, для городских автобусов и такси, где машины часто возвращаются на одни и те же точки. Массовая интеграция пока далека, но потенциал огромен. Через несколько лет, возможно, у кабелей просто не останется шансов.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

