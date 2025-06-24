Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью

Пока мы продолжаем привыкать к электромобилям и зарядным станциям с кабелями, на горизонте появляется кое-что по-настоящему футуристическое — индуктивная зарядка. Представьте: вы просто паркуетесь, и ваш автомобиль сам начинает заряжаться. Без проводов, розеток и лишних движений.
Индуктивная зарядка не новость — по такому же принципу заряжаются смартфоны на беспроводных площадках. Всё дело в электромагнитной индукции: в землю встраивается передающая катушка, в днище автомобиля — приемная. Когда вы наезжаете на такую "площадку", магнитное поле передающей катушки индуцирует ток в автомобиле. И батарея начинает заряжаться — без физического контакта.
Некоторые автоконцерны и техногиганты уже всерьёз вкладываются в беспроводную зарядку. Есть рабочие пилотные проекты — например, для городских автобусов и такси, где машины часто возвращаются на одни и те же точки. Массовая интеграция пока далека, но потенциал огромен. Через несколько лет, возможно, у кабелей просто не останется шансов.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.