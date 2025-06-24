Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После травли в соцсетях: Ирина Дубцова сделала неожиданный шаг
Как во Владимире: дочь Панина удивила оценкой русского Брайтон-Бич в США
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений

Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью

2:06
Авто

Пока мы продолжаем привыкать к электромобилям и зарядным станциям с кабелями, на горизонте появляется кое-что по-настоящему футуристическое — индуктивная зарядка. Представьте: вы просто паркуетесь, и ваш автомобиль сам начинает заряжаться. Без проводов, розеток и лишних движений.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Как это работает

Индуктивная зарядка не новость — по такому же принципу заряжаются смартфоны на беспроводных площадках. Всё дело в электромагнитной индукции: в землю встраивается передающая катушка, в днище автомобиля — приемная. Когда вы наезжаете на такую "площадку", магнитное поле передающей катушки индуцирует ток в автомобиле. И батарея начинает заряжаться — без физического контакта.

Плюсы

  • Максимальное удобство: не нужно вытаскивать кабель, разматывать, подключать — просто встал на место и ушёл по делам.
  • Эстетика и порядок: никаких проводов, всё спрятано — и во дворе, и в гараже.
  • Безопасность: меньше рисков, связанных с электричеством, особенно в дождь или снег.
  • Будущее для беспилотников: автономные машины смогут подзаряжаться сами, без участия человека.
  • Зарядка прямо на дороге: в перспективе — встроенные катушки в дорожное покрытие, которые "кормят" батарею в пути.

Но и минусы есть

  • Эффективность пока ниже: часть энергии теряется при передаче.
  • Дорого: инфраструктура требует серьёзных вложений.
  • Нужны стандарты: у всех производителей должны быть совместимые технологии.
  • Точное попадание: чтобы зарядка шла эффективно, автомобиль должен стоять ровно над катушкой.

Некоторые автоконцерны и техногиганты уже всерьёз вкладываются в беспроводную зарядку. Есть рабочие пилотные проекты — например, для городских автобусов и такси, где машины часто возвращаются на одни и те же точки. Массовая интеграция пока далека, но потенциал огромен. Через несколько лет, возможно, у кабелей просто не останется шансов.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Последние материалы
Отпуск закончился в небе: экстренный случай с отравлением на рейсе в столицу
Этот трюк делает яблочную начинку ароматной, как в лучших домашних пирогах
Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому
Евро вырос до максимальных значений: что стоит за этим скачком
Ушки, лапки и взгляд, который обезоруживает — эти кошки знают, как очаровать
Эффективнее планки: эти 3 упражнения помогут быстро сжечь жир на животе
Паутинный клещ атакует? Вот как прогнать его без вреда для растений
Один глоток — и мозг выключается: вечерний напиток, который убаюкивает лучше снотворного
Паркуешься — и заряжаешься: мечта владельцев электромобилей становится реальностью
Китайский кроссовер с пробегом — надёжная находка или мина замедленного действия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.