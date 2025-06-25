Заправка под завязку летом может стоить очень дорого — вот почему

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Июнь, июль и август вполне могут оказаться по-настоящему жаркими. А значит, водителям стоит заранее вспомнить про одно простое, но важное правило, касающееся заправки машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Его лучше усвоить сейчас — потом может быть поздно. Особенно если привычка заправлять полный бак кажется тебе удобной и безвредной.

Почему нельзя заправлять до полного летом

Многие водители, особенно в дальних поездках, предпочитают наливать топливо под завязку — чтобы меньше останавливаться, чтобы не думать о заправке. Эта привычка кажется разумной. Но только не в жару.

При высоких температурах горючее начинает расширяться. Это физика, с которой невозможно спорить. И если бак заполнен почти до краёв, то топливу просто не остаётся места — оно начинает выливаться наружу через заливную горловину.

Чем это опасно

На первый взгляд — ну подумаешь, немного бензина вытекло. Но на деле последствия могут быть очень серьёзными. Летний зной, сухой воздух, горячий металл машины, пара капель топлива на кузове или асфальте — и риск воспламенения возрастает в разы.

Бензин легко воспламеняется, особенно если рядом кто-то курит или работает двигатель. Всё это превращает обычную заправку в потенциально взрывоопасный момент.

Что делать

В жаркую погоду не стоит заполнять бак больше чем наполовину или максимум на две трети. Оставь место для расширения топлива. Это простое действие поможет избежать множества проблем — от неприятного запаха и загрязнения машины до реальной угрозы пожара.

Кроме того, если тебе предстоит длительная поездка, лучше заправляться поэтапно — с перерывами. Это не только безопаснее, но и даёт возможность немного остудить машину и проветриться самому.

Лето — это не только солнце, отпуск и открытые окна, но и повышенное внимание к деталям. Особенно к таким, которые напрямую влияют на твою безопасность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

