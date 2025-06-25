Нельзя оставлять в машине летом: эти вещи могут взорваться или испортиться

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Тёплый сезон привлекает водителей: дороги сухие, лёд и снег не мешают движению. Но за приятной погодой скрываются и трудности — жара, духота, раскалённый салон. Иногда внутри автомобиля становится настолько невыносимо, что без проветривания и кондиционера не обойтись.

Важно помнить: в таких условиях нельзя оставлять в машине определённые вещи. Это может быть опасно как для автомобиля, так и для жизни.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Опасность напитков

Любые ёмкости с жидкостями — потенциальный источник беды.

Стеклянные и пластиковые бутылки при ярком солнце могут сработать как линза и стать причиной возгорания.

Жестяные банки с газировкой взрываются от перегрева: давление внутри резко повышается, и банка разлетается.

Первые две могут "превратиться" в лупу и спровоцировать возгорание.

Смартфон и гаджеты

Мобильные телефоны, планшеты и другие электронные устройства особенно чувствительны к жаре. Они не рассчитаны на длительное нахождение под прямыми солнечными лучами. Оставленный в салоне гаджет может выйти из строя, потерять заряд, деформироваться или даже загореться.

Зажигалки

Маленькая пластиковая зажигалка способна стать причиной большого пожара. Под воздействием температуры она может взорваться — с громким хлопком и сильным пламенем. Поэтому важно либо вообще не хранить зажигалки в салоне, либо уносить их с собой.

Аэрозольные баллончики

Все баллончики под давлением (дезодоранты, освежители воздуха, перцовые спреи) нельзя оставлять в машине. Из-за перегрева они могут взорваться, нанести вред пассажирам или повредить салон.

Косметика

Губная помада, пудра, кремы и лосьоны меняют структуру под действием жары. Косметика может расплавиться, испортиться и стать вредной для кожи. Даже если тюбик не взорвался — использовать такой продукт после нагрева становится небезопасно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

