Обычные лекарства превращают водителей в нарушителей — подробности решения

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Водителей, принимающих определённые противовирусные препараты, могут не просто оштрафовать, но и лишить водительских прав. Как пояснил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью новостному порталу "Абзац", такие лекарства нередко содержат вещества, которые способны угнетать нервную систему. Это приводит к снижению концентрации, сонливости и, как следствие, к росту числа ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

"Все правила у нас написаны кровью, — напомнил он. — Безопасность дорожного движения всегда в приоритете. Если препарат вызывает торможение реакции или другие побочные эффекты, лучше остаться дома и не подвергать риску ни себя, ни окружающих". По его словам, даже привычные средства, вроде валерианы или корвалола, могут привести к последствиям на дороге, если они входят в список запрещённых.

Новый законопроект уже в Госдуме

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за вождение в состоянии "лекарственного опьянения". В этот перечень могут попасть популярные успокоительные, включая корвалол, валокордин и препараты с мелатонином. То есть даже безрецептурные средства теперь могут стать поводом для лишения прав, если их приём повлиял на поведение за рулём.

Что ещё грозит водителям в будущем

Кроме темы лекарств, в начале июня в МЧС прозвучало предложение изымать из оборота машины, не оснащённые так называемой "картой спасения" — схемой, облегчающей работу спасателей при ДТП. Однако автообозреватель Дмитрий Попов выступил против этой идеи, отметив в беседе с "Абзацем", что ГОСТы, на которые ссылаются инициаторы, носят в России рекомендательный характер и не могут быть основанием для ограничений.

Тонировка — новый конфликтный вопрос

Также обсуждаются изменения в правилах тонировки автомобилей. Автоэксперт Влад Бахарев предостерегает: неясные формулировки будущих поправок могут привести к недопониманию между водителями и инспекторами ГАИ. Это, в свою очередь, способно усилить напряжённость на дорогах и вызвать рост жалоб.

Вывод очевиден

Даже привычные, казалось бы, безвредные лекарства могут иметь серьёзные последствия, если садиться за руль после их приёма. А новости от портала "Абзац" — важный источник, чтобы не пропустить такие изменения и избежать проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

