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Видеорегистратор и обзор водителя: как сохранить комфорт и обеспечить максимальную безопасность

1:33
Авто

Видеорегистратор сегодня — не просто гаджет, а ключевой элемент безопасности. Он фиксирует дорожную обстановку, помогает разрешать спорные ситуации и служит доказательством при ДТП.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Основные требования ПДД

Важно не блокировать обзор водителю и не мешать работе фронтальных подушек безопасности. Категорически запрещено крепить регистратор в нижней части лобового стекла — именно там срабатывает подушка, и наличие устройства может привести к серьёзным травмам.

Выбор места установки

Оптимальным считается пространство за или рядом с зеркалом заднего вида. Там регистратор не мешает обзору и безопасности, а сотрудники ГИБДД не имеют оснований для штрафов.

Угол обзора и крепление

Регистратор должен охватывать всю переднюю часть дороги, включая обе кромки капота. Чем выше устройство, тем шире угол, но выше риск падения при ненадёжном креплении.

Аккуратная прокладка кабеля

Кабель питания обычно подключают через прикуриватель. Его нужно уложить так, чтобы он не мешал обзору и не провисал на стекле — это важно и для безопасности, и для отсутствия претензий со стороны инспекторов.

Ответственность за нарушение

С весны 2023 года ПДД запрещают размещение предметов, ограничивающих видимость через лобовое стекло. Нарушение этой нормы влечёт штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Уточнения

Видеорегистратор - устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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