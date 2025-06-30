Моторное масло на полке: как не пропустить срок и не навредить двигателю при следующей замене

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Многие водители в условиях перебоев с поставками автотоваров стараются заранее закупать моторное масло. Однако со временем возникает вопрос: можно ли использовать продукт, который пролежал на полке год, два или даже дольше? Ведь масло — это не просто жидкость, а ключевой элемент, отвечающий за работу и ресурс двигателя.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Зачем двигателю нужна правильная смазка

Моторное масло снижает трение, предотвращает перегрев, очищает двигатель от загрязнений и обеспечивает его стабильную работу. Но эти функции оно выполняет только при условии, что сохраняет свои свойства — вязкость, чистоту, химическую стабильность.

Что происходит с маслом со временем

В основе любого моторного масла лежит базовая жидкость и комплекс специальных присадок. Эти компоненты со временем подвергаются изменениям:

присадки разлагаются или выпадают в осадок;

нарушается вязкость и текучесть;

при повреждённой упаковке в масло проникает воздух и влага.

Даже если банка не вскрыта, долгий срок хранения может привести к утрате рабочих характеристик.

Срок годности и реальный риск

Большинство производителей указывают срок хранения от 3 до 5 лет. Это период, в течение которого масло гарантированно сохраняет свои свойства при соблюдении условий хранения. По истечении этого срока начинается постепенная деградация:

ухудшается моющая способность;

масло теряет устойчивость к высоким температурам;

возрастает риск образования нагара и отложений.

Условия хранения решают всё

Чтобы масло не превратилось в потенциальную угрозу для двигателя, его необходимо хранить:

в тёмном и прохладном месте;

при стабильной температуре (оптимально +5…+25 °C);

в герметично закрытой таре;

вдали от источников влаги и прямого света.

Как проверить старое масло перед заливкой

Если вы всё же решили использовать масло, хранившееся несколько лет, проведите простой визуальный осмотр:

наличие осадка или хлопьев - признак разрушения присадок;

помутнение или расслоение - масло непригодно;

обилие пузырей или пены - возможна утечка воздуха в тару;

резкое изменение цвета и запаха - тревожный сигнал.

Даже минимальные отклонения — повод не рисковать.

Лучше не рисковать мотором

Просроченное или испорченное масло может:

ускорить износ двигателя;

снизить компрессию;

привести к перегреву и повреждению узлов.

Использование моторного масла с истекшим сроком годности — риск, который может дорого обойтись. Со временем даже нераспечатанное масло теряет свои свойства: разрушаются присадки, нарушается вязкость, появляется осадок. Если в масле замечены признаки порчи, его нельзя заливать в двигатель. При малейших сомнениях лучше приобрести свежий продукт, чем подвергать мотор преждевременному износу и дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС)- разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.



