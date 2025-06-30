Моторное масло на полке: как не пропустить срок и не навредить двигателю при следующей замене

Многие водители в условиях перебоев с поставками автотоваров стараются заранее закупать моторное масло. Однако со временем возникает вопрос: можно ли использовать продукт, который пролежал на полке год, два или даже дольше? Ведь масло — это не просто жидкость, а ключевой элемент, отвечающий за работу и ресурс двигателя.
Моторное масло снижает трение, предотвращает перегрев, очищает двигатель от загрязнений и обеспечивает его стабильную работу. Но эти функции оно выполняет только при условии, что сохраняет свои свойства — вязкость, чистоту, химическую стабильность.
В основе любого моторного масла лежит базовая жидкость и комплекс специальных присадок. Эти компоненты со временем подвергаются изменениям:
присадки разлагаются или выпадают в осадок;
нарушается вязкость и текучесть;
при повреждённой упаковке в масло проникает воздух и влага.
Даже если банка не вскрыта, долгий срок хранения может привести к утрате рабочих характеристик.
Большинство производителей указывают срок хранения от 3 до 5 лет. Это период, в течение которого масло гарантированно сохраняет свои свойства при соблюдении условий хранения. По истечении этого срока начинается постепенная деградация:
ухудшается моющая способность;
масло теряет устойчивость к высоким температурам;
возрастает риск образования нагара и отложений.
Чтобы масло не превратилось в потенциальную угрозу для двигателя, его необходимо хранить:
в тёмном и прохладном месте;
при стабильной температуре (оптимально +5…+25 °C);
в герметично закрытой таре;
вдали от источников влаги и прямого света.
Если вы всё же решили использовать масло, хранившееся несколько лет, проведите простой визуальный осмотр:
наличие осадка или хлопьев - признак разрушения присадок;
помутнение или расслоение - масло непригодно;
обилие пузырей или пены - возможна утечка воздуха в тару;
резкое изменение цвета и запаха - тревожный сигнал.
Даже минимальные отклонения — повод не рисковать.
Просроченное или испорченное масло может:
ускорить износ двигателя;
снизить компрессию;
привести к перегреву и повреждению узлов.
Использование моторного масла с истекшим сроком годности — риск, который может дорого обойтись. Со временем даже нераспечатанное масло теряет свои свойства: разрушаются присадки, нарушается вязкость, появляется осадок. Если в масле замечены признаки порчи, его нельзя заливать в двигатель. При малейших сомнениях лучше приобрести свежий продукт, чем подвергать мотор преждевременному износу и дорогостоящему ремонту.
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