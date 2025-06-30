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Катализатор под угрозой: чем заканчивается варварская экономия и к чему готовиться водителю

2:33
Авто

Некоторые автолюбители, пытаясь сэкономить на ремонте и вернуть двигателю былую бодрость, идут на сомнительный шаг — сверлят катализатор. Идея кажется заманчивой: выхлоп свободнее, мотор "дышит", мощность растёт. Но на практике такая доработка приносит больше вреда, чем пользы.

Автомобиль
Фото: Designed by FreepiK by фрипик, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Зачем нужен катализатор

Каталитический нейтрализатор отвечает за очистку отработанных газов, снижая выбросы вредных веществ. Со временем он забивается — продуктами сгорания масла, сажей, несгоревшим топливом. Это действительно может влиять на динамику машины. Однако сопротивление, которое создаёт исправный катализатор, минимально и практически не ощущается в повседневной езде.

Сомнительные альтернативы

Когда катализатор выходит из строя, у водителя есть выбор:

  • заменить его на оригинал или аналог;

  • установить пламегаситель;

  • "обмануть" лямбда-зонд;

  • просверлить корпус катализатора, надеясь "прочистить" систему.

Последний вариант особенно опасен. Нарушение целостности детали приводит к разрушению внутренней керамики — и тогда в игру вступает незаметный, но смертельный враг мотора.

Что происходит при сверлении

Катализатор имеет керамическую сотовую структуру. При механическом вмешательстве она крошится, а частицы пыли проникают во впуск, а затем — в цилиндры двигателя. Там абразив буквально шлифует стенки цилиндров, поршни и кольца. Последствия:

  • потеря компрессии;

  • повышенный расход масла;

  • нестабильная работа мотора;

  • необходимость капитального ремонта.

Позиция ГАИ и техосмотр

Вмешательство в конструкцию выхлопной системы нарушает технический регламент. Сотрудники ГАИ предупреждают:

  • установка пламегасителя или "обманки" может привести к штрафу;

  • модифицированная выхлопная система вызовет проблемы при прохождении техосмотра;

  • есть риск снятия автомобиля с регистрации.

Надёжный путь — замена

Катализатор служит в среднем 150-200 тысяч км. После этого срока его замена — это не излишество, а техническая необходимость.
Покупка нового узла обходится недёшево, особенно на современные автомобили, но это вложение в ресурс и здоровье двигателя.

Экономия на "варварских" доработках оборачивается многократными расходами — на ремонт, повторный техосмотр, и в итоге на замену двигателя.

Уточнения

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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