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Двигатель просыпается дольше, чем вы думаете: ошибка водителей, которая стоит ресурса мотора

4:52
Авто

Многие водители летом игнорируют прогрев двигателя — ведь температура на улице высокая, мотор заводится с пол-оборота, а салон и так тёплый. Но специалисты автосервисов предупреждают: отказ от даже короткого прогрева может привести к серьёзному и незаметному износу двигателя. Причём речь идёт не о "старых" моторах, а о современных агрегатах с точными зазорами и чувствительной смазкой.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Прогрев летом: в чём смысл

В холодную погоду всё очевидно: масло густое, детали "звенят", стекло замёрзшее. Но даже летом у прогрева есть важные задачи. После запуска двигателя масло начинает циркулировать не сразу. Несколько секунд — и по всей системе ещё нет нужного давления. В это время двигатель фактически работает с недостаточной смазкой.

Даже если масло хорошее и текучее, в первые секунды после запуска части двигателя находятся в так называемом "масляном голодании". Это касается прежде всего шатунов, поршней, распредвалов и других трущихся поверхностей.

Холостой ход в течение 1-2 минут позволяет:

  • нормализовать давление масла;

  • обеспечить равномерное распределение смазки по каналам;

  • стабилизировать обороты;

  • предотвратить ранний износ пары трения.

Особенно важно для коробки передач

У машин с автоматической трансмиссией проблема стоит ещё острее. Масло в коробке (АТФ) при запуске холодное — и даже летом ему нужно время, чтобы достичь рабочей вязкости. Если начинать движение сразу, в зону риска попадают:

  • фрикционные пакеты;

  • гидротрансформатор;

  • насосная система АКПП.

Все эти элементы работают под давлением и при высоких температурах. Резкий старт на непрогретой коробке резко увеличивает нагрузку, ускоряя износ и повышая риск поломки.

Механическая коробка тоже требует времени. Хотя в ней меньше подвижных гидроэлементов, смазка и подшипники не любят нагрузки "на холодную". Две минуты холостого хода — это минимальный вклад в её ресурс.

Время не потеряно: чем заняться во время прогрева

Пока мотор выходит на рабочий режим, водитель может:

  • отрегулировать зеркала и сиденье;

  • включить кондиционер и настроить температуру;

  • построить маршрут в навигаторе;

  • убрать со стёкол влагу или запотевание.

Такой подход делает поездку не только безопаснее, но и комфортнее с самого начала.

Что говорят эксперты автосервисов

Как отмечают специалисты, вред от отказа от прогрева — не моментальный. В первые месяцы и даже годы водитель может не замечать проблем. Но постепенно увеличивается нагар, ухудшается работа гидрокомпенсаторов, растёт износ цилиндропоршневой группы. От этого страдают компрессия, плавность хода, расход масла и топлива.

Часто первыми признаками становятся:

  • неустойчивый холодный пуск;

  • металлический звон на прогреве;

  • рывки при переключении передач;

  • повышенный расход топлива даже в штатном режиме.

Эти симптомы могут появиться спустя 1-2 года регулярной эксплуатации без прогрева.

Почему производители говорят обратное

Многие автовладельцы ссылаются на инструкции и заявления производителей: дескать, современные моторы не нуждаются в прогреве. Однако здесь вступают в игру маркетинг и экология.

Производителям выгодно, чтобы автомобили соответствовали нормам Euro и другим требованиям по выбросам. А это возможно, если машина трогается сразу после запуска: холодный двигатель выбрасывает меньше загрязнений, если работает под нагрузкой, а не вхолостую.

Кроме того, отсутствие необходимости в прогреве — это удобный рекламный тезис. Особенно в городских условиях, где поездки короткие и частые.

Но в реальной эксплуатации даже одна минута прогрева снижает износ двигателя, который стоит десятки или сотни тысяч рублей. И этот факт подтверждают мастера СТО и практикующие мотористы.

Прогрев — не анахронизм, а необходимость

Даже если на улице +25 °C, не стоит сразу включать "D" и нажимать на газ. Дайте мотору 60-120 секунд, чтобы стабилизировать работу и обеспечить должную смазку. Начинайте движение плавно, без резких ускорений.

Такая привычка существенно продлит срок службы двигателя и коробки, особенно если автомобиль эксплуатируется ежедневно или в плотном городском ритме. Это простая мера профилактики, которая в перспективе сэкономит тысячи рублей.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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