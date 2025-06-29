Парковка во дворе: за что реально получить штраф и как его избежать владельцу авто

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Для многих автомобилистов стало неожиданностью, что заезд во двор или парковка рядом с домом теперь могут повлечь штраф. Всё чаще инспекторы ГИБДД фиксируют нарушения на придомовых территориях, которые водители ошибочно считают своей "зоной комфорта".

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль ДПС

Частые нарушения и их последствия

Игнорирование знака 3.1 "кирпич" — полный запрет на въезд для транспорта; штраф от 500 до 7500 рублей; при выезде на встречку возможна потеря прав до 6 месяцев;

Парковка хотя бы одним колесом на газоне или тротуаре — штраф 1000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге до 3000 рублей;

Несоблюдение знака 3.2, запрещающего движение — штраф 1500 рублей, в мегаполисах до 3000 рублей;

Парковка в зоне детских или спортивных площадок — штраф от 500 до 2500 рублей;

Блокировка движения других машин — штраф до 2000 рублей;

Парковка у подъезда на разметке бело-красного цвета, предназначенной для экстренных служб — штраф до 3000 рублей в крупных городах;

Проведение обслуживания автомобиля во дворе (замена масла, снятие колёс) — штраф от 100 до 500 рублей.

Почему стоит быть внимательнее во дворах

Многие водители не подозревают о существовании таких правил и штрафов, считая дворовую территорию свободной для парковки и езды. На самом деле дорожные знаки и разметка действуют повсеместно, а нарушение правил в жилой зоне влечёт административные санкции.

Советы для автомобилистов

Всегда обращайте внимание на дорожные знаки и разметку во дворах;

Не парковайтесь на газонах, тротуарах и площадках;

Избегайте заезда под знак "кирпич", даже если кажется, что территория — ваша;

Следите за правилами остановки у подъездов, чтобы не мешать экстренным службам;

Проводите техобслуживание автомобиля в специально отведённых местах.

Нарушения правил во дворах и на придомовых территориях становятся всё более заметными и караются штрафами. Многие водители ошибочно считают эти зоны свободными для парковки и езды, что приводит к административным санкциям. Важно помнить, что дорожные знаки и разметка действуют повсеместно, а несоблюдение правил может привести к штрафам и даже потере водительских прав. Чтобы избежать проблем, стоит внимательно следить за знаками, не парковаться на газонах и площадках, а также не мешать экстренным службам. Техобслуживание автомобиля лучше проводить в специально оборудованных местах.

Уточнения

Стоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

