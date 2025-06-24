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Этот индикатор загорается — и мотор идёт на смерть: как не угробить машину на ровном месте

3:56
Авто

Среди всех индикаторов на приборной панели автомобиля один заслуживает особого внимания. Это красная лампа с изображением маслёнки — сигнал о проблемах с давлением масла. Игнорировать его опасно: в худшем случае двигатель выйдет из строя уже через несколько минут.

Индикатор давления масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Индикатор давления масла

Что означает эта лампа

Этот индикатор информирует о том, что давление масла в системе упало ниже критического уровня. Причины могут быть разными:

  • уровень масла в двигателе упал;

  • засорён масляный фильтр;

  • неисправен масляный насос;

  • в системе есть утечка;

  • вышел из строя датчик давления.

Иногда срабатывание вызвано ложной ошибкой, но это не повод рисковать. Даже если причина в датчике, проверка необходима.

Почему это опасно

Масло в двигателе выполняет ключевые функции: оно снижает трение между деталями, охлаждает нагревающиеся элементы, удаляет загрязнения. Когда масло не циркулирует, всё внутри мотора начинает работать «всухую». Последствия могут быть фатальными:

  • повышенный износ;

  • перегрев;

  • задиры на стенках цилиндров;

  • разрушение коленвала;

  • полный отказ двигателя.

В таких случаях восстановление почти невозможно — требуется дорогостоящий капитальный ремонт или замена двигателя.

Что делать при срабатывании индикатора

  1. Немедленно остановите автомобиль. Найдите безопасное место, выключите зажигание.

  2. Проверьте уровень масла. Используйте масляный щуп: вытащите, протрите, снова вставьте, затем снова извлеките и посмотрите уровень. Если он ниже нормы — долейте масло.

  3. Осмотрите машину на наличие утечек. Загляните под авто, проверьте, нет ли свежих масляных пятен.

  4. Если лампа продолжает гореть после долива — не заводите двигатель. Вызовите эвакуатор и отправьте машину в сервис.

  5. Не откладывайте диагностику. Даже если причина оказалась незначительной, проверка поможет избежать проблем в будущем.

Как отличить опасный сигнал от штатного

Многие лампы на приборной панели загораются при включении зажигания — это нормально. Но если после запуска двигателя красная лампа давления масла не гаснет или загорается в пути — это тревожный знак.

Красные индикаторы — это не рекомендация, а приказ остановиться.

Что может вызвать срабатывание лампы

Наиболее частые причины:

  • Низкий уровень масла — возможно из-за утечки или большого расхода.

  • Засорённый фильтр — масло не проходит фильтрацию, давление падает.

  • Неисправность насоса — масло не циркулирует по системе.

  • Поломка датчика — лампа горит даже при нормальном давлении.

  • Старое или неподходящее масло — его свойства уже не обеспечивают нужную смазку.

В каждом случае требуется проверка. Иногда дело действительно в датчике, но проверить это можно только в сервисе.

Как избежать подобных ситуаций

  • Регулярно проверяйте уровень масла — минимум раз в месяц.

  • Меняйте масло и фильтр по регламенту, а в тяжёлых условиях — немного раньше.

  • Используйте только рекомендованные производителем масла.

  • Следите за состоянием двигателя: посторонние звуки, падение тяги, повышенный расход топлива могут быть признаками надвигающейся проблемы.

Помните: лучше потратить 15 минут на проверку, чем потом неделю — на ремонт

Вождение с загоревшейся лампой масла — это сознательный риск. Даже если кажется, что «до дома доеду», вы можете довести мотор до капитального ремонта. Не стоит испытывать удачу: заглушите двигатель, проверьте уровень, и при малейших сомнениях — эвакуатор.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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