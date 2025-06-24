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Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому

0:40
Авто

Обслуживание автомобиля в сервисе — дорогое удовольствие. Но далеко не все работы требуют профессионального оборудования или специальных знаний. Есть целый список процедур, которые под силу даже начинающим водителям. Они не только позволяют сэкономить, но и помогают лучше понять собственную машину.

Шина
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шина

Вот 12 видов обслуживания, которые можно выполнить самостоятельно без риска навредить автомобилю — при условии соблюдения осторожности и инструкций.

Почему стоит заниматься ремонтом самому

Современные автомобили устроены сложно, но это не значит, что каждый шаг требует визита в автосервис. Большую часть базового обслуживания — замену фильтров, жидкостей, щёток, ламп и предохранителей — можно проводить самостоятельно.

Регулярный уход помогает продлить срок службы узлов и избежать крупных поломок. Главное — строго следовать рекомендациям производителя и не пытаться "обмануть" систему.

1. Замена моторного масла

Менять масло стоит каждые 10-15 тысяч километров или раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше. Отработанное масло теряет смазывающие свойства, из-за чего двигатель может перегреваться, терять мощность и в итоге выйти из строя.

Что нужно:

  • холодный двигатель;

  • домкрат и опоры;

  • съёмник масляного фильтра;

  • ёмкость для старого масла.

Процесс:

  1. Поднять автомобиль, установить на опоры.

  2. Открутить сливную пробку, дождаться полного слива масла.

  3. Заменить масляный фильтр.

  4. Залить новое масло, проверив щупом уровень.

Важно: не перелить! Избыток масла также вреден, как и его недостаток.

2. Свечи зажигания

Элемент недорогой, но критически важный. Изношенные свечи — частая причина нестабильной работы двигателя и повышенного расхода топлива. Менять их рекомендуется каждые 30-40 тысяч км.

Алгоритм простой:

  • Остывший двигатель;

  • Выкрутить старые свечи свечным ключом;

  • Проверить и при необходимости откорректировать зазор новых;

  • Вкрутить, не перетягивая — чтобы не сорвать резьбу в головке блока.

3. Воздушный фильтр

Он защищает двигатель от пыли и грязи. Засорённый фильтр ограничивает подачу воздуха, снижает мощность и повышает расход топлива. Замена — раз в 15-20 тысяч км.

Как поменять:

  • Открыть корпус фильтра (часто под капотом);

  • Вынуть старый элемент;

  • Протереть корпус влажной тканью;

  • Вставить новый фильтр и закрыть крышку.

4. Топливный фильтр

Если он забит, двигатель "тупит", дергается, увеличивается расход. Меняют его каждые 40-60 тысяч км.

Как заменить:

  1. Спустить давление в топливной системе.

  2. Отсоединить шланги (предварительно подставив ёмкость).

  3. Извлечь старый фильтр.

  4. Установить новый с соблюдением направления потока.

5. Тормозные колодки

Изношенные колодки — угроза безопасности. Скрип, визг, увеличение тормозного пути — тревожные сигналы. Срок замены: каждые 10-30 тысяч км в зависимости от стиля езды.

Как заменить:

  • Поднять авто, снять колёса;

  • Отодвинуть поршень суппорта;

  • Снять старые колодки, установить новые;

  • Прокачать тормоза перед запуском.

6. Переустановка шин

Передние шины изнашиваются быстрее. Ротация (перестановка перед-зад) каждые 10-15 тысяч км выравнивает износ и продлевает срок службы комплекта.

Принцип простой:

  • Поднять авто;

  • Поменять местами колёса по диагонали (ЛП ↔ ПЗ);

  • Затянуть болты с нужным моментом.

7. Охлаждающая жидкость

Она защищает двигатель от перегрева и замерзания. Меняется раз в 2-3 года или при потере прозрачности.

Процедура:

  • Остудить мотор;

  • Открыть сливной кран радиатора;

  • Слить жидкость в ёмкость;

  • Залить новый антифриз до уровня между "min" и "max".

8. Щётки стеклоочистителя

Щётки работают круглый год и изнашиваются за 12-18 месяцев. Если они оставляют разводы или не плотно прилегают — пора менять.

Что делать:

  • Поднять рычаг, снять старую щётку;

  • Вставить новую до щелчка;

  • Аккуратно опустить обратно.

9. Лампочки

Замена ламп — дело пяти минут. Главное — подобрать подходящий тип и соблюдать полярность при установке.

Обязательно:

  • Проверить герметичность фары;

  • Не трогать стекло голыми руками (особенно у галогенок).

10. Аккумулятор

Старый АКБ даёт сбои при запуске, особенно в мороз. При замене соблюдайте полярность и очередность подключения:

  • сначала снимаем "минус", потом "плюс";

  • при установке — наоборот.

Не забудьте утилизировать старый аккумулятор — это опасный отход.

11. Тормозная жидкость

Со временем она впитывает влагу и теряет эффективность. Менять её нужно каждые 2-4 года.

Как:

  • Снять колёса;

  • Слить жидкость через штуцеры суппортов;

  • Заполнить систему новой DOT-жидкостью;

  • Прокачать тормоза для удаления воздуха.

12. Предохранители

Не работают фары или стеклоподъёмники? Проверьте предохранители. Если один сгорел — его видно по разорванной проволоке внутри.

Важно:

  • использовать предохранитель того же номинала;

  • отключить аккумулятор перед заменой;

  • аккуратно вставить элемент обратно.

Где получить помощь, если не хватает опыта

Есть три бюджетные возможности починить автомобиль с поддержкой специалистов:

Гаражи самообслуживания

Вы арендуете подъёмник и инструменты, а в случае трудностей консультирует дежурный автомеханик. В Европе и России такие форматы становятся всё популярнее. Стоимость — от 300 рублей в час.

Социальные автосервисы

Для нуждающихся или тех, кто ищет работу, такие гаражи предлагают бесплатный ремонт (оплачиваются только детали). В России этот формат только начинает развиваться.

Онлайн-обучение

Многие базовые операции можно изучить по видеоурокам. Главное — использовать надёжные источники и помнить: вся ответственность остаётся на вас.

Главное — безопасность

Экономия — это хорошо, но безопасность важнее. Работать нужно с пониманием дела, на устойчивой поверхности и при выключенном двигателе. При малейших сомнениях лучше довериться профессионалу.

Уточнения

Капо́т — деталь кузова автомобиля.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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