Залез под капот — сэкономил на отпуск: 12 ремонтов, которые легко сделать самому

Обслуживание автомобиля в сервисе — дорогое удовольствие. Но далеко не все работы требуют профессионального оборудования или специальных знаний. Есть целый список процедур, которые под силу даже начинающим водителям. Они не только позволяют сэкономить, но и помогают лучше понять собственную машину.
Вот 12 видов обслуживания, которые можно выполнить самостоятельно без риска навредить автомобилю — при условии соблюдения осторожности и инструкций.
Современные автомобили устроены сложно, но это не значит, что каждый шаг требует визита в автосервис. Большую часть базового обслуживания — замену фильтров, жидкостей, щёток, ламп и предохранителей — можно проводить самостоятельно.
Регулярный уход помогает продлить срок службы узлов и избежать крупных поломок. Главное — строго следовать рекомендациям производителя и не пытаться "обмануть" систему.
Менять масло стоит каждые 10-15 тысяч километров или раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше. Отработанное масло теряет смазывающие свойства, из-за чего двигатель может перегреваться, терять мощность и в итоге выйти из строя.
Что нужно:
холодный двигатель;
домкрат и опоры;
съёмник масляного фильтра;
ёмкость для старого масла.
Процесс:
Поднять автомобиль, установить на опоры.
Открутить сливную пробку, дождаться полного слива масла.
Заменить масляный фильтр.
Залить новое масло, проверив щупом уровень.
Важно: не перелить! Избыток масла также вреден, как и его недостаток.
Элемент недорогой, но критически важный. Изношенные свечи — частая причина нестабильной работы двигателя и повышенного расхода топлива. Менять их рекомендуется каждые 30-40 тысяч км.
Алгоритм простой:
Остывший двигатель;
Выкрутить старые свечи свечным ключом;
Проверить и при необходимости откорректировать зазор новых;
Вкрутить, не перетягивая — чтобы не сорвать резьбу в головке блока.
Он защищает двигатель от пыли и грязи. Засорённый фильтр ограничивает подачу воздуха, снижает мощность и повышает расход топлива. Замена — раз в 15-20 тысяч км.
Как поменять:
Открыть корпус фильтра (часто под капотом);
Вынуть старый элемент;
Протереть корпус влажной тканью;
Вставить новый фильтр и закрыть крышку.
Если он забит, двигатель "тупит", дергается, увеличивается расход. Меняют его каждые 40-60 тысяч км.
Как заменить:
Спустить давление в топливной системе.
Отсоединить шланги (предварительно подставив ёмкость).
Извлечь старый фильтр.
Установить новый с соблюдением направления потока.
Изношенные колодки — угроза безопасности. Скрип, визг, увеличение тормозного пути — тревожные сигналы. Срок замены: каждые 10-30 тысяч км в зависимости от стиля езды.
Как заменить:
Поднять авто, снять колёса;
Отодвинуть поршень суппорта;
Снять старые колодки, установить новые;
Прокачать тормоза перед запуском.
Передние шины изнашиваются быстрее. Ротация (перестановка перед-зад) каждые 10-15 тысяч км выравнивает износ и продлевает срок службы комплекта.
Принцип простой:
Поднять авто;
Поменять местами колёса по диагонали (ЛП ↔ ПЗ);
Затянуть болты с нужным моментом.
Она защищает двигатель от перегрева и замерзания. Меняется раз в 2-3 года или при потере прозрачности.
Процедура:
Остудить мотор;
Открыть сливной кран радиатора;
Слить жидкость в ёмкость;
Залить новый антифриз до уровня между "min" и "max".
Щётки работают круглый год и изнашиваются за 12-18 месяцев. Если они оставляют разводы или не плотно прилегают — пора менять.
Что делать:
Поднять рычаг, снять старую щётку;
Вставить новую до щелчка;
Аккуратно опустить обратно.
Замена ламп — дело пяти минут. Главное — подобрать подходящий тип и соблюдать полярность при установке.
Обязательно:
Проверить герметичность фары;
Не трогать стекло голыми руками (особенно у галогенок).
Старый АКБ даёт сбои при запуске, особенно в мороз. При замене соблюдайте полярность и очередность подключения:
сначала снимаем "минус", потом "плюс";
при установке — наоборот.
Не забудьте утилизировать старый аккумулятор — это опасный отход.
Со временем она впитывает влагу и теряет эффективность. Менять её нужно каждые 2-4 года.
Как:
Снять колёса;
Слить жидкость через штуцеры суппортов;
Заполнить систему новой DOT-жидкостью;
Прокачать тормоза для удаления воздуха.
Не работают фары или стеклоподъёмники? Проверьте предохранители. Если один сгорел — его видно по разорванной проволоке внутри.
Важно:
использовать предохранитель того же номинала;
отключить аккумулятор перед заменой;
аккуратно вставить элемент обратно.
Есть три бюджетные возможности починить автомобиль с поддержкой специалистов:
Вы арендуете подъёмник и инструменты, а в случае трудностей консультирует дежурный автомеханик. В Европе и России такие форматы становятся всё популярнее. Стоимость — от 300 рублей в час.
Для нуждающихся или тех, кто ищет работу, такие гаражи предлагают бесплатный ремонт (оплачиваются только детали). В России этот формат только начинает развиваться.
Многие базовые операции можно изучить по видеоурокам. Главное — использовать надёжные источники и помнить: вся ответственность остаётся на вас.
Экономия — это хорошо, но безопасность важнее. Работать нужно с пониманием дела, на устойчивой поверхности и при выключенном двигателе. При малейших сомнениях лучше довериться профессионалу.
Капо́т — деталь кузова автомобиля.
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