Сезонные колёса на литых дисках: комфорт использования и финансовые риски выбора

Многие автовладельцы покупают по комплекту колёс с литыми дисками для каждого сезона, чтобы самостоятельно менять резину и не зависеть от шиномонтажных мастерских. Это кажется удобным и экономит время, но на практике окупаемость таких вложений наступает лишь после 10 лет.
Для возврата затрат нужно не менее десяти лет эксплуатации;
Идеальная работа шин длится около двух лет или 30 000 км;
После этого появляются вибрации и ухудшается комфорт из-за нарушенной балансировки.
При пробеге 50-60 тысяч км давление в шинах падает из-за износа ниппелей;
Возникают мелкие проколы и трещины, требующие ремонта;
К 80-90 тысячам км шины часто изнашиваются окончательно, особенно бюджетные модели.
Редко кто ездит на одном комплекте шин более 7 лет;
За это время многие меняют машину или устанавливают колёса другого размера;
Покупка двух комплектов для долгосрочной экономии чаще всего не оправдана.
Покупка комплектов колёс на литых дисках для каждого сезона удобна, но финансовой выгоды в долгосрочной перспективе обычно не приносит.
Колесо́ - движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.