Сезонные колёса на литых дисках: комфорт использования и финансовые риски выбора

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Многие автовладельцы покупают по комплекту колёс с литыми дисками для каждого сезона, чтобы самостоятельно менять резину и не зависеть от шиномонтажных мастерских. Это кажется удобным и экономит время, но на практике окупаемость таких вложений наступает лишь после 10 лет.

Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain шиномонтаж

Почему экономия сомнительна

Для возврата затрат нужно не менее десяти лет эксплуатации;

Идеальная работа шин длится около двух лет или 30 000 км;

После этого появляются вибрации и ухудшается комфорт из-за нарушенной балансировки.

Проблемы по мере износа шин

При пробеге 50-60 тысяч км давление в шинах падает из-за износа ниппелей;

Возникают мелкие проколы и трещины, требующие ремонта;

К 80-90 тысячам км шины часто изнашиваются окончательно, особенно бюджетные модели.

Реальная практика эксплуатации

Редко кто ездит на одном комплекте шин более 7 лет;

За это время многие меняют машину или устанавливают колёса другого размера;

Покупка двух комплектов для долгосрочной экономии чаще всего не оправдана.

Покупка комплектов колёс на литых дисках для каждого сезона удобна, но финансовой выгоды в долгосрочной перспективе обычно не приносит.

Уточнения

Колесо́ - движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

