Ошибки автолюбителей на природе: как избежать проблем и сохранить безопасность движения

Тёплый летний день создаёт идеальные условия для отдыха на природе, и многие горожане отправляются на пикники и шашлыки за город на своих автомобилях. Однако ошибки с парковкой или въездом в запрещённые зоны могут повлечь серьёзные последствия, включая штрафы и конфискацию машины.
Статья 8.39 КоАП РФ запрещает въезд на охраняемые природные территории;
Штрафы за нарушение — от 3 до 4 тысяч рублей;
В тяжёлых случаях возможна конфискация транспортного средства.
При введении противопожарного режима заезд даже в обычный лес может привести к штрафам от 1500 до 5000 рублей по статье 8.39 КоАП РФ.
Парковка вне дорог с твёрдым покрытием и в водоохранных зонах запрещена;
Штрафы за нарушения — от 3000 до 4500 рублей согласно статье 8.42 КоАП.
Перед тем как разжигать мангал или ставить машину, проверьте статус территории и местные ограничения. Ваш пикник не должен стать причиной серьёзных неприятностей.
Пикни́к - в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.