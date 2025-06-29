Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств: все притворяются гендиректорами
Казашка из России удивила чемпионку мира на сборах в Казахстане
Больше не нужно тратить тысячи: метод против облысения нашли в природе
Токсичный экспорт: старые айфоны уничтожают деревни в Таиланде
Зарядка от стены в аэропорту, и минус все секреты: как не стать обедом для хакера
Умер виновник создания термина стокгольмский синдром: вот что произошло на самом деле
Овощной гарнир, который любят даже дети — кабачки в сливочном соусе готовятся за 15 минут
Недовольство и гнев: дочь Киркорова ответила на уничижительные комментарии о поцелуе отца с Бузовой
Вы думаете, ChatGPT помогает: на самом деле он убивает ваш мозг

Ошибки автолюбителей на природе: как избежать проблем и сохранить безопасность движения

1:25
Авто

Тёплый летний день создаёт идеальные условия для отдыха на природе, и многие горожане отправляются на пикники и шашлыки за город на своих автомобилях. Однако ошибки с парковкой или въездом в запрещённые зоны могут повлечь серьёзные последствия, включая штрафы и конфискацию машины.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Правила на охраняемых природных территориях

  • Статья 8.39 КоАП РФ запрещает въезд на охраняемые природные территории;

  • Штрафы за нарушение — от 3 до 4 тысяч рублей;

  • В тяжёлых случаях возможна конфискация транспортного средства.

Опасность в противопожарный период

При введении противопожарного режима заезд даже в обычный лес может привести к штрафам от 1500 до 5000 рублей по статье 8.39 КоАП РФ.

Парковка возле водоёмов: закон и штрафы

  • Парковка вне дорог с твёрдым покрытием и в водоохранных зонах запрещена;

  • Штрафы за нарушения — от 3000 до 4500 рублей согласно статье 8.42 КоАП.

Что нужно помнить перед поездкой на природу

Перед тем как разжигать мангал или ставить машину, проверьте статус территории и местные ограничения. Ваш пикник не должен стать причиной серьёзных неприятностей.

Уточнения

Пикни́к - в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом. 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Детали — российские, планы — туманные: УАЗ начал самую дорогую реконструкцию в истории
Растительный обед без компромиссов: этот сыр с хрустящей корочкой заменит вам мясо навсегда
Забудьте эти 6 привычек — они только вредят волосам, хотя кажутся полезными
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Создатель Игры в кальмара защитил скандальный финал: это единственно верный конец
Пятна на листьях смородины? Это тревожный знак — и действовать нужно сразу
Ошибки автолюбителей на природе: как избежать проблем и сохранить безопасность движения
Южная Корея без туристов: как посмотреть больше и заплатить меньше
Великобритания отказывается от масштабного энергетического проекта с Марокко на $33 млрд
Новый номер 10: Барселона готовит символическую передачу легендарной майки Ламину Ямалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.