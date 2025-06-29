Ошибки автолюбителей на природе: как избежать проблем и сохранить безопасность движения

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Тёплый летний день создаёт идеальные условия для отдыха на природе, и многие горожане отправляются на пикники и шашлыки за город на своих автомобилях. Однако ошибки с парковкой или въездом в запрещённые зоны могут повлечь серьёзные последствия, включая штрафы и конфискацию машины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Правила на охраняемых природных территориях

Статья 8.39 КоАП РФ запрещает въезд на охраняемые природные территории;

Штрафы за нарушение — от 3 до 4 тысяч рублей;

В тяжёлых случаях возможна конфискация транспортного средства.

Опасность в противопожарный период

При введении противопожарного режима заезд даже в обычный лес может привести к штрафам от 1500 до 5000 рублей по статье 8.39 КоАП РФ.

Парковка возле водоёмов: закон и штрафы

Парковка вне дорог с твёрдым покрытием и в водоохранных зонах запрещена;

Штрафы за нарушения — от 3000 до 4500 рублей согласно статье 8.42 КоАП.

Что нужно помнить перед поездкой на природу

Перед тем как разжигать мангал или ставить машину, проверьте статус территории и местные ограничения. Ваш пикник не должен стать причиной серьёзных неприятностей.

Уточнения

Пикни́к - в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес — и, как правило, летом.

