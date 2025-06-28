Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю

С начала 2025 года использование автомобильных номеров без российского флага запрещено. Однако на дорогах ещё можно встретить знаки старого образца — их выпускали частные компании с разрешения МВД до конца 2024 года.
Существует миф, что такие таблички принадлежат служебным машинам или силовым структурам, поэтому якобы реже останавливаются инспекторами. Но с 2007 года и государственные автомобили имеют номера с триколором. Ещё одна причина — эстетика: для многих владельцев знаки без флага выглядят более аккуратно, особенно на тёмных машинах.
ГАИ заявляет: номера без триколора, выданные до изменений ГОСТа, менять не нужно — штрафов за них не будет. Но если номер получен после 2025 года и не содержит флаг, это нарушение. Санкции варьируются от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок до двух лет согласно статье 12.2 КоАП.
Сотрудники ГАИ не могут точно узнать дату изготовления номерной таблички, но учитывают дату регистрации автомобиля. Если регистрация произошла после вступления норм, отсутствие триколора на номере считается нарушением с серьёзными последствиями.
Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).
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