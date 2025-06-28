Минтранс борется с отвлечением водителей: новые технологии для вашей безопасности на дороге

После публикаций в СМИ в январе разгорелись дискуссии по поводу поправок в ПДД. Предлагается запретить держать в руках предметы, не связанные с управлением авто, если они отвлекают водителя. Речь идёт о корректировке пункта 2.7 ПДД - запрет коснётся устройств, не предусмотренных конструкцией машины, кроме голосового управления навигацией.
Многие автомобилисты волнуются, что ограничения затронут даже привычные действия, например, питьё кофе. Однако в проекте речь идёт только об устройствах, а не о предметах быта. Курение сигарет и перекусы формально не подпадают под запрет, и штрафы за них можно оспорить.
Главная цель — снизить использование смартфонов и планшетов во время движения. Пока точных дат введения нововведений нет, ведомство планирует доработать законопроект совместно с ГАИ.
Официально запрещены только разговоры по телефону без hands-free. Питьё и еда остаются разрешёнными. Cлишком жёсткие формулировки могли бы привести к массовым необоснованным штрафам и сложностям с обжалованием.
Га́джет - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
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