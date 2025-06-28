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Советы водителям: как грамотно эксплуатировать автомобиль с системой Start-Stop

2:28
Авто

Система автоматического отключения и запуска двигателя Start-Stop стала привычной даже для базовых версий автомобилей. Её массовое распространение связано с ужесточением экологических норм и стремлением снизить расход топлива и вредные выбросы в городских условиях. Эта технология впервые появилась около 40 лет назад, но тогда была сложной и дорогой в производстве, что тормозило её широкое внедрение.

система старт-стоп
Фото: Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain
система старт-стоп

Технические улучшения и удобство

Сегодня Start-Stop работает гораздо плавнее: при остановке в пробке или на светофоре мотор гаснет, а чтобы завести двигатель, достаточно просто отпустить педаль тормоза. Для обеспечения работы электроники и тормозов на таком автомобиле устанавливаются более мощные аккумуляторы и усиленные стартеры, что увеличивает стоимость машины. Система особенно востребована в "мягких" гибридах, где она оптимизирует работу всех бортовых систем.

Недовольство водителей и причины

Многие водители жалуются на частые и порой излишние включения и выключения двигателя. Это ведёт к ускоренному износу стартера и двигателя. Несмотря на то, что стартеры и аккумуляторы в таких автомобилях усилены и рассчитаны на большую нагрузку, реальный ресурс некоторых компонентов сокращается, что вызывает необходимость их замены раньше срока. Поэтому немало автовладельцев отключают систему, чтобы продлить срок службы техники.

Влияние на двигатель

Существует мнение, что частые запуски увеличивают износ мотора. Современные системы Start-Stop запускают двигатель только после прогрева и достаточной зарядки аккумулятора. Это позволяет маслу быстрее распределиться по деталям двигателя, снижая износ по сравнению с холодным стартом. Тем не менее, реальный долгосрочный эффект на мотор и стартер пока вызывает споры.

Безопасность и реакция автомобиля

Каждый повторный запуск двигателя срабатывает с небольшой задержкой — от 0,3 до 0,5 секунды. В ситуациях, требующих быстрого старта, эта задержка может быть критичной и повлечь опасные моменты на дороге. Поэтому водителям важно учитывать специфику работы Start-Stop и не полагаться на мгновенную реакцию автомобиля.

Уточнения

Система "старт-стоп" - технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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