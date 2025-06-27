Въезд и съезд с кольцевой развязки: как правильно использовать поворотники и избежать ошибок

Мнения водителей по поводу использования поворотников на кольцевой развязке расходятся. Одни уверены: при въезде и съезде сигналы обязательны. Другие считают, что на въезде включать поворотник не всегда нужно. Кольцо действительно отличается от обычного перекрёстка — по п. 8.5 ПДД перестраиваться перед въездом в крайний ряд не требуется, а въезд разрешён с любой полосы, если нет запрета знаками или разметкой.
Несмотря на отсутствие строгого требования, многие инструкторы и инспекторы советуют подавать правый поворотник перед въездом на круг — технически это поворот направо. Это помогает другим водителям понять ваше намерение и снизить риск конфликтов, особенно когда кольцо граничит с прямолинейной дорогой. Включённый сигнал информирует: вы не продолжаете движение прямо, а собираетесь въехать на кольцо.
Любое изменение полосы движения на круге должно сопровождаться сигналом поворота: левый при перестроении влево, правый — при движении вправо. Это помогает остальным участникам движения вовремя среагировать и избежать аварий.
На съезде с кольца активация правого поворотника — обязательное требование ПДД для всех типов дорог. Это один из самых важных сигналов, поскольку именно при покидании кольца водители должны максимально чётко обозначить свои действия, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций.
Грамотное использование поворотников на кольце снижает количество аварий и конфликтов. Хотя подача сигнала при въезде не всегда обязательна, она повышает безопасность. Перестроения внутри круга требуют обязательной сигнализации, а съезд с кольца — тем более. Предсказуемое поведение водителя создаёт комфорт и защищает всех участников движения.
Указатель поворота - световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот.
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