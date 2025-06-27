Въезд и съезд с кольцевой развязки: как правильно использовать поворотники и избежать ошибок

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Мнения водителей по поводу использования поворотников на кольцевой развязке расходятся. Одни уверены: при въезде и съезде сигналы обязательны. Другие считают, что на въезде включать поворотник не всегда нужно. Кольцо действительно отличается от обычного перекрёстка — по п. 8.5 ПДД перестраиваться перед въездом в крайний ряд не требуется, а въезд разрешён с любой полосы, если нет запрета знаками или разметкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Vit Korotky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кольцевая дорога - panoramio (2)

Зачем сигналить на въезде

Несмотря на отсутствие строгого требования, многие инструкторы и инспекторы советуют подавать правый поворотник перед въездом на круг — технически это поворот направо. Это помогает другим водителям понять ваше намерение и снизить риск конфликтов, особенно когда кольцо граничит с прямолинейной дорогой. Включённый сигнал информирует: вы не продолжаете движение прямо, а собираетесь въехать на кольцо.

Правила перестроений внутри кольца

Любое изменение полосы движения на круге должно сопровождаться сигналом поворота: левый при перестроении влево, правый — при движении вправо. Это помогает остальным участникам движения вовремя среагировать и избежать аварий.

Съезд с кольца — поворотник обязателен

На съезде с кольца активация правого поворотника — обязательное требование ПДД для всех типов дорог. Это один из самых важных сигналов, поскольку именно при покидании кольца водители должны максимально чётко обозначить свои действия, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций.

Безопасность и комфорт на кольце

Грамотное использование поворотников на кольце снижает количество аварий и конфликтов. Хотя подача сигнала при въезде не всегда обязательна, она повышает безопасность. Перестроения внутри круга требуют обязательной сигнализации, а съезд с кольца — тем более. Предсказуемое поведение водителя создаёт комфорт и защищает всех участников движения.

Уточнения

Указатель поворота - световой мигающий сигнал, сигнализирующий о намерении водителя совершить поворот.

