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Классические АКПП уходят с рынка: причины перемен и что ждёт водителей в будущем

3:13
Авто

Долгое время гидротрансформаторные автоматы считались эталоном удобства и долговечности. На фоне капризных "роботов" и вариаторов классическая АКПП оставалась синонимом стабильности, особенно в условиях российских дорог. Тем не менее, всё чаще производители отказываются от этой трансмиссии даже в новых моделях.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Экология диктует правила

Главный фактор — ужесточающиеся экологические нормы. Классический автомат увеличивает расход топлива примерно на 15-20% по сравнению с механикой. А значит — и выбросы CO₂ выше. В условиях глобального тренда на "зелёные" технологии автоконцерны вынуждены жертвовать надёжностью ради экологических отчётов. Вариаторы и роботизированные КПП в этом плане гораздо эффективнее — именно поэтому они всё чаще встречаются в массовом сегменте.

Цена производства играет роль

Производственная себестоимость АКПП — ещё один весомый аргумент. Изготовление классического автомата обходится в два раза дороже, чем вариатора, и на треть — дороже "робота". В условиях конкурентной борьбы за каждого покупателя снижение себестоимости на несколько сотен долларов даёт весомое преимущество. Поэтому производители массового сектора просто не могут себе позволить такую "роскошь", как традиционный автомат.

Бизнес-модель будущего: меньше ресурса — больше прибыли

Вариаторы и "роботы", как правило, не выдерживают пробега более 150-200 тыс. км. Это значит, что после окончания гарантии владельцу, скорее всего, придётся покупать новую коробку — уже за свой счёт. Производителю это выгодно. А вот автомат, способный без проблем пройти 400 000 км, наоборот, уменьшает повторный спрос на детали и сервис.

Китайцы тоже не спешат внедрять АКПП

Большинство китайских автомобилей, представленных на российском рынке, используют именно вариаторы или "роботы". Причины — всё те же: экономия топлива, снижение стоимости производства и соответствие внутренним экостандартам. Однако некоторые бренды постепенно меняют стратегию: Great Wall предлагает модели Haval и Tank с классической АКПП, а Geely начала поставки Emgrand с собственной автоматической трансмиссией.

А что было раньше

До недавнего времени некоторые автогиганты специально адаптировали машины под российский рынок. Hyundai и Kia, к примеру, устанавливали классические автоматы на локальные версии, в то время как в Европе и Азии шли вариаторы. Сегодня с их уходом с рынка шансов на возвращение таких решений всё меньше.

Что дальше

Пока тенденция такова: в массовом сегменте мы будем видеть всё меньше классических автоматов. Их место займут более экономичные, но менее надёжные вариаторы и "роботы". АКПП останутся лишь на внедорожниках и в премиум-классе — там, где на первом месте комфорт и ресурс.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач - коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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