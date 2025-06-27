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Закрыть окна за секунду: секретная команда, о которой не знают даже бывалые водители

1:58
Авто

Современные автомобили наполнены функциями, о которых водители даже не догадываются. Производители стараются избавиться от лишних кнопок ради минималистичного дизайна, поэтому многие полезные опции "прячут" в программные алгоритмы. В результате даже опытные автомобилисты не используют полный потенциал машины — просто потому, что не знают о его существовании.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Пример из жизни: когда нужно закрыть окна, а зажигание уже выключено

Один из самых частых примеров — ситуация, когда вы вышли из машины, двигатель заглушен, а окна остались открытыми. Большинство водителей машинально возвращаются, включают зажигание и только потом активируют стеклоподъёмники. Но это лишние действия, которых можно избежать.

Как работает скрытая команда

В некоторых моделях предусмотрена функция аварийного закрытия окон при выключенном зажигании. Для её активации нужно:

  • одновременно нажать и удерживать кнопки подъема обоих передних стекол;

  • дождаться, пока все окна начнут закрываться;

  • удерживать кнопки до момента, пока стёкла не закроются полностью.

Что важно учитывать

  • в некоторых автомобилях достаточно короткого удержания (2-3 секунды), в других — держать до конца;

  • система может не сработать, если ранее была отключена через настройки мультимедиа;

  • команда иногда работает только в течение короткого времени после выключения зажигания (например, 30 секунд).

Почему эту функцию не афишируют

 Автопроизводители преднамеренно не выносят каждую опцию в интерфейс управления. Это позволяет сохранять чистоту дизайна и снижать риск случайных нажатий. Но знание таких функций может существенно упростить повседневную эксплуатацию и выручить в критических ситуациях — например, при резком дожде или угрозе угона.

Уточнения

Электростеклоподъёмник - устройство в автомобиле, позволяющее закрывать боковые стёкла дверей (которые при их открытии обычно прячутся внутрь двери) без усилий, нажатием на кнопку.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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