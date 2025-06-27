Вышел — попался: как поведение водителя выдаёт скрытые неисправности и грозит штрафами

На мобильных постах ДПС нередки случаи, когда водитель, ещё до подхода инспектора, спешит покинуть автомобиль. Автоюристы отмечают: чаще всего это попытка увести внимание от запаха алкоголя, скрыть поломки или неисправности. С точки зрения закона, такой жест вовсе не обязателен. Но инспекторы моментально улавливают нюансы — шаткая походка, спутанная речь или нервозность мгновенно выдают человека, пытающегося замаскировать нарушение.
Существуют три ситуации, когда водитель обязан покинуть транспортное средство:
при составлении протокола задержания;
во время досмотра автомобиля;
если тест на алкоголь показал превышение допустимой нормы.
Во всех остальных случаях — это выбор самого водителя, и он может спокойно оставаться внутри машины.
Иногда водители стараются выйти заранее и молниеносно вручить документы, создавая видимость полного порядка. Однако опытные сотрудники ГИБДД знают: такая торопливость — нередко сигнал тревоги. Она может быть связана с:
отсутствием ОСАГО;
работающей лампой "Check engine" или ABS;
неуверенностью в своей правовой грамотности;
стремлением контролировать ситуацию.
Когда инспектор подходит близко, заглядывает внутрь салона, разглядывает панель и салон — водители могут чувствовать давление. Это провоцирует на выход — чаще из стремления вернуть себе психологическое равновесие, чем из желания сотрудничать.
Иногда водитель выходит, чтобы показать: "Я трезв". Но вместо этого демонстрирует противоположное — напряжённость, запах перегара или неустойчивость на ногах. Инспекторы умеют читать эти сигналы моментально.
Помните, что по умолчанию вы имеете полное право оставаться в машине до тех пор, пока инспектор не предъявит законное основание для иного.
Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.