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Вышел — попался: как поведение водителя выдаёт скрытые неисправности и грозит штрафами

2:14
Авто

На мобильных постах ДПС нередки случаи, когда водитель, ещё до подхода инспектора, спешит покинуть автомобиль. Автоюристы отмечают: чаще всего это попытка увести внимание от запаха алкоголя, скрыть поломки или неисправности. С точки зрения закона, такой жест вовсе не обязателен. Но инспекторы моментально улавливают нюансы — шаткая походка, спутанная речь или нервозность мгновенно выдают человека, пытающегося замаскировать нарушение.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Когда выход из авто действительно обязателен

Существуют три ситуации, когда водитель обязан покинуть транспортное средство:

  • при составлении протокола задержания;

  • во время досмотра автомобиля;

  • если тест на алкоголь показал превышение допустимой нормы.

Во всех остальных случаях — это выбор самого водителя, и он может спокойно оставаться внутри машины.

Инспектору важнее поведение, чем скорость передачи документов

Иногда водители стараются выйти заранее и молниеносно вручить документы, создавая видимость полного порядка. Однако опытные сотрудники ГИБДД знают: такая торопливость — нередко сигнал тревоги. Она может быть связана с:

  • отсутствием ОСАГО;

  • работающей лампой "Check engine" или ABS;

  • неуверенностью в своей правовой грамотности;

  • стремлением контролировать ситуацию.

Желание вернуть личное пространство

Когда инспектор подходит близко, заглядывает внутрь салона, разглядывает панель и салон — водители могут чувствовать давление. Это провоцирует на выход — чаще из стремления вернуть себе психологическое равновесие, чем из желания сотрудничать.

Показная трезвость — ловушка для нетрезвых

Иногда водитель выходит, чтобы показать: "Я трезв". Но вместо этого демонстрирует противоположное — напряжённость, запах перегара или неустойчивость на ногах. Инспекторы умеют читать эти сигналы моментально.

Необязательный выход из авто может сыграть против вас

Помните, что по умолчанию вы имеете полное право оставаться в машине до тех пор, пока инспектор не предъявит законное основание для иного.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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