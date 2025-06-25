Автомагистрали без шлагбаумов: Франция меняет правила игры для водителей

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Франция меняет подход к платным дорогам. С конца 2024 года автомагистраль A13 перешла на формат "свободного потока" (free flow), позволяющий автомобилистам проезжать без остановки на пунктах оплаты.

Фото: Flickr by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дорога

Вместо привычных шлагбаумов — система электронного сканирования, где каждый автомобиль фиксируется камерами, а информация передаётся в автоматизированную платёжную систему.

Как это работает?

Система отслеживает перемещение автомобиля на платных участках и рассчитывает плату исключительно за пройденное расстояние. Водителю даётся 72 часа на то, чтобы произвести оплату через защищённые платформы — сайт, мобильное приложение или авторизованный терминал.

На текущий момент "свободный поток" работает:

A13/A14 — полностью

A4 — на некоторых участках

A79 — в режиме пилота

В период с 2025 по 2027 годы модернизация коснётся также автомагистралей A40, A69 и других ключевых направлений по всей стране.

С переходом на цифровую модель участились случаи мошенничества. Автовладельцам поступают фальшивые уведомления о задолженности. Официальные сообщения приходят только с авторизованных адресов и содержат ссылки на защищённые ресурсы. Оплачивать сборы необходимо только через проверенные каналы — на сайтах операторов или в мобильных приложениях.

Переход на систему free flow обещает не только удобство, но и реальные выгоды для экологии:

Экономия 9,5 млн литров топлива в год

Снижение выбросов углекислого газа на 30 000 тонн ежегодно

Снижение износа тормозной системы и шума от стартов на пунктах оплаты

Франция не одинока — Италия, Португалия и Испания уже активно внедряют аналогичные системы. Хорватия анонсировала запуск электронной модели сбора платежей с 2025 года. Таким образом, Европа движется к единой цифровой транспортной инфраструктуре.