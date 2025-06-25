Семь автогигантов меняют правила игры: электромобили подождут

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Семь известных автопроизводителей синхронно пересматривают свои планы по электрификации.

Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit Tesla Model Y

Вместо жёстких сроков отказа от ДВС и повсеместного внедрения EV они выбирают более гибкий, реалистичный подход. Причина — изменившиеся рыночные условия, замедление спроса, инфраструктурные ограничения и экономическая нестабильность.

Audi

Бренд сдерживает амбиции: теперь крайний срок перехода на EV перенесён на 2033 год. Параллельно Audi готовит линейку моделей на газомоторном топливе уже к 2025 году. Глава компании намекает: ДВС, возможно, останутся в производстве даже после 2033 года, особенно для определённых регионов.

Mercedes-Benz

Сдвигает горизонты: ожидания по продажам электромобилей отодвигаются к 2030 году. Более того, бренд намерен выпустить новую серию бензиновых авто в 2027 году, показывая, что ICE пока далеко не списан.

Aston Martin

Первый электромобиль бренда выйдет не ранее 2027 года, а акценты смещаются в сторону гибридной программы PHEV, в которую теперь инвестируют больше. Роскошный сегмент требует гибкости.

General Motors (GM)

GM сохраняет формальную приверженность цели — полная электрификация к 2035 году. Но на практике — завод Orion, ранее предназначенный только для EV, может вернуться к смешанному производству. Стратегия становится ориентированной на рынок и потребителя.

Ford

Резко пересмотрела EV-стратегию: отменены проекты электрического пикапа и трёхрядного SUV. Капитальные затраты на электромобили сокращены до 30% от бюджета, что говорит об осторожности и адаптации к спросу.

Cadillac

Официально заявляет, что прежние EV-планы были скорее "миссионным заявлением", а не конкретным графиком. Теперь бренд обновляет ICE-платформы и понимает, что переход будет долгим и ступенчатым.

Mazda

Один из немногих брендов, который изначально не торопился с полной электрификацией. В 2027 году Mazda представит технологию SKYACTIV-Z — новую гибридную платформу, с сохранением сильных сторон ДВС.

Заключение: EV без крайних сроков

Производители признают: будущее — за смешанными технологиями. Даже если электромобили будут доминировать в 2030–2040-х годах, рынок нуждается в гибкости. Электрификация становится эволюцией, а не мгновенной революцией.

2035 год остаётся символической вехой, но в действительности потребитель в ближайшие 10 лет будет выбирать из широкого ассортимента: от бензиновых до полностью электрических моделей.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

