Семь автогигантов меняют правила игры: электромобили подождут

Семь известных автопроизводителей синхронно пересматривают свои планы по электрификации.
Вместо жёстких сроков отказа от ДВС и повсеместного внедрения EV они выбирают более гибкий, реалистичный подход. Причина — изменившиеся рыночные условия, замедление спроса, инфраструктурные ограничения и экономическая нестабильность.
Audi
Бренд сдерживает амбиции: теперь крайний срок перехода на EV перенесён на 2033 год. Параллельно Audi готовит линейку моделей на газомоторном топливе уже к 2025 году. Глава компании намекает: ДВС, возможно, останутся в производстве даже после 2033 года, особенно для определённых регионов.
Mercedes-Benz
Сдвигает горизонты: ожидания по продажам электромобилей отодвигаются к 2030 году. Более того, бренд намерен выпустить новую серию бензиновых авто в 2027 году, показывая, что ICE пока далеко не списан.
Aston Martin
Первый электромобиль бренда выйдет не ранее 2027 года, а акценты смещаются в сторону гибридной программы PHEV, в которую теперь инвестируют больше. Роскошный сегмент требует гибкости.
General Motors (GM)
GM сохраняет формальную приверженность цели — полная электрификация к 2035 году. Но на практике — завод Orion, ранее предназначенный только для EV, может вернуться к смешанному производству. Стратегия становится ориентированной на рынок и потребителя.
Ford
Резко пересмотрела EV-стратегию: отменены проекты электрического пикапа и трёхрядного SUV. Капитальные затраты на электромобили сокращены до 30% от бюджета, что говорит об осторожности и адаптации к спросу.
Cadillac
Официально заявляет, что прежние EV-планы были скорее "миссионным заявлением", а не конкретным графиком. Теперь бренд обновляет ICE-платформы и понимает, что переход будет долгим и ступенчатым.
Mazda
Один из немногих брендов, который изначально не торопился с полной электрификацией. В 2027 году Mazda представит технологию SKYACTIV-Z — новую гибридную платформу, с сохранением сильных сторон ДВС.
Заключение: EV без крайних сроков
Производители признают: будущее — за смешанными технологиями. Даже если электромобили будут доминировать в 2030–2040-х годах, рынок нуждается в гибкости. Электрификация становится эволюцией, а не мгновенной революцией.
2035 год остаётся символической вехой, но в действительности потребитель в ближайшие 10 лет будет выбирать из широкого ассортимента: от бензиновых до полностью электрических моделей.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.