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В Россию приехал Chery Tiggo 7L с полным приводом: цены и характеристики

2:18
Авто

Китайский бренд Chery официально запустил в России продажи полноприводной версии кроссовера Tiggo 7L. Новый автомобиль стал долгожданным дополнением в линейке Tiggo и сразу привлек внимание как потенциальных покупателей, так и автоэкспертов.

Chery
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Chery

Chery Tiggo 7L предлагается в трех комплектациях:

  • Базовая — от 2,88 млн рублей
  • Средняя — от 3,08 млн рублей
  • Максимальная — от 3,23 млн рублей

Каждая версия отличается набором опций, но даже начальная версия имеет солидный функционал и полный привод.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом — 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Новинка оснащена системой полного привода с шестью режимами движения, включая для бездорожья и скользкой поверхности.

Автомобиль способен преодолевать уклоны до 45%, а разгоняется до 100 км/ч всего за 9,8 секунды. Средний расход топлива — 7,9 л на 100 км, что делает Tiggo 7L экономичным вариантом в классе SUV.

Визуальные и технические отличия

Полноприводная модификация отличается от переднеприводного Tiggo 7 Pro Max следующими деталями:

  • 19-дюймовые литые диски из алюминиевого сплава
  • Красные тормозные суппорты, подчёркивающие спортивный стиль
  • Увеличенная длина кузова — 4553 мм (на 40 мм больше)

Такой кузов придаёт автомобилю более солидный и "взрослый" вид, а также обеспечивает немного больше пространства для задних пассажиров и багажа.

Уже сейчас Chery Tiggo 7L вошел в десятку самых продаваемых SUV в России, став одним из главных бестселлеров бренда. Это неудивительно: сочетание доступной цены, полного привода и достойного оснащения делает его конкурентом даже для более дорогих моделей от европейских и корейских брендов.

Уточнения

Chery Tiggo 7 — выпускающийся с 2016 года компактный кроссовер китайского автопроизводителя Chery.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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