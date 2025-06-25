В Россию приехал Chery Tiggo 7L с полным приводом: цены и характеристики

Китайский бренд Chery официально запустил в России продажи полноприводной версии кроссовера Tiggo 7L. Новый автомобиль стал долгожданным дополнением в линейке Tiggo и сразу привлек внимание как потенциальных покупателей, так и автоэкспертов.
Chery Tiggo 7L предлагается в трех комплектациях:
Каждая версия отличается набором опций, но даже начальная версия имеет солидный функционал и полный привод.
Двигатель и трансмиссия
Под капотом — 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Новинка оснащена системой полного привода с шестью режимами движения, включая для бездорожья и скользкой поверхности.
Автомобиль способен преодолевать уклоны до 45%, а разгоняется до 100 км/ч всего за 9,8 секунды. Средний расход топлива — 7,9 л на 100 км, что делает Tiggo 7L экономичным вариантом в классе SUV.
Визуальные и технические отличия
Полноприводная модификация отличается от переднеприводного Tiggo 7 Pro Max следующими деталями:
Такой кузов придаёт автомобилю более солидный и "взрослый" вид, а также обеспечивает немного больше пространства для задних пассажиров и багажа.
Уже сейчас Chery Tiggo 7L вошел в десятку самых продаваемых SUV в России, став одним из главных бестселлеров бренда. Это неудивительно: сочетание доступной цены, полного привода и достойного оснащения делает его конкурентом даже для более дорогих моделей от европейских и корейских брендов.
Chery Tiggo 7 — выпускающийся с 2016 года компактный кроссовер китайского автопроизводителя Chery.
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