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Промок до нитки, но всё ещё на ходу: когда утопленник — удача, а не катастрофа

Эксперты рассказали, когда покупка утопленника может быть безопасной
7:16
Авто

Покупка автомобиля, побывавшего в воде, — решение рискованное. У большинства автолюбителей слово "утопленник" вызывает однозначную ассоциацию: груда ржавого железа с непредсказуемыми последствиями. Однако на практике всё не так однозначно. Эксперты утверждают: далеко не каждая машина после купания в воде превращается в проблему. Всё зависит от множества факторов — от типа воды до глубины и продолжительности погружения.

автомобиль в воде
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в воде

Главное — не паниковать: степень затопления имеет значение

Ключевой параметр, определяющий судьбу утопленника, — это уровень воды, до которого дошло затопление. Вариантов масса: от спокойно стоявшей на парковке машины, попавшей под разлив реки, до экземпляров, захлёбывавшихся морской волной с заведённым двигателем. В последнем случае список потенциальных проблем огромен, вплоть до капитального ремонта ДВС и полной замены электрики. В первом — последствия могут быть минимальными.

Также немаловажен тип воды. Пресная, как правило, менее агрессивна. Морская — страшный враг любой техники: соль ускоряет коррозию, повреждает электронику и способствует разрушению контактов. Поэтому машина, простоявшая сутки в океанской волне, потребует другого подхода, чем та, что оказалась в луже после сильного ливня.

Электроника и двигатель: самые уязвимые места

По словам технического директора сети сервисов Fit Service Никиты Родионова, первое, что страдает от воды, — это электроника. Современные автомобили напичканы блоками управления и датчиками. Контакт с влагой может вызвать окисление, короткие замыкания и сбои, предсказать которые невозможно. Один блок откажет сразу, другой — через месяц.

Особенно уязвимы датчики массового расхода воздуха и катушки зажигания. Намокание первых провоцирует переход двигателя в аварийный режим, вторые нередко приводят к коротким замыканиям. Если же вода попала в цилиндры вместе с мусором и песком, происходит ускоренный износ цилиндропоршневой группы — двигатель буквально "стирается" изнутри.

Не стоит забывать и о кузове. Как правило, ржавчина в утопленниках появляется в самых незаметных местах: под коврами, в нишах багажника и под запаской. Влага, попавшая в шумоизоляцию, там и остаётся, медленно разрушая металл.

Что произошло в момент затопления: заведен или нет

На этом акцентирует внимание глава компании "К-Групп" Михаил Мартынов. Если машина была заведена и двигалась, велика вероятность гидроудара — ситуация, когда вода попадает в цилиндры, и поршни буквально выламывают двигатель изнутри. Такой мотор вряд ли подлежит ремонту. Более того, включённая электрика в момент затопления — прямой путь к дорогостоящим последствиям: от замыкания в жгуте до выхода из строя "мозгов" автомобиля.

Гораздо безопаснее, если мотор был заглушен. В этом случае достаточно промыть двигатель, заменить все жидкости, высушить и продиагностировать электронику. Однако и здесь нет гарантии: часть влаги может остаться в скрытых полостях и вызвать коррозию позже.

Самые опасные случаи — это длительное пребывание под водой

Если машина простояла в воде час или два — это один сценарий. Если сутки и дольше — совсем другой. По словам Мартынова, такие машины брать опасно. Во-первых, салон превращается в губку: влагу впитывают сиденья, ковры, шумоизоляция. Во-вторых, в полу проходят электропроводка и элементы управления. Найти сбой в системе, когда весь салон пропитан влагой, чрезвычайно трудно. Машина начинает "глючить", лампочки загораются хаотично, то включается музыка, то отключается коробка. И всё это — без конкретной причины, которую можно диагностировать.

В таких случаях специалисты рекомендуют отказаться от покупки, особенно если нет возможности полностью разобрать салон, высушить его и заново собрать.

Когда утопленник — не приговор

Всё же не все машины, побывавшие в воде, равны. По словам Родионова, современные автомобили в этом плане выносливее. Некоторые модели оборудованы герметичными корпусами ЭБУ, дополнительными прокладками и влагозащитой. Если машина просто заехала в лужу, вода не дошла до блока предохранителей, и быстро была эвакуирована, никаких последствий может не быть вообще.

Хороший пример — внедорожники и кроссоверы, у которых критически важные элементы размещены выше, чем у обычных легковушек. Если вода не добралась до уровня сидений, а салон остался сухим — это вполне допустимый риск.

В таких случаях достаточно провести комплексную диагностику, проверить герметичность разъёмов, заменить технические жидкости и, возможно, фильтры.

Утопленники из США: страховая легенда

На рынке нередко появляются автомобили с отметкой "утопленник" из США. Это особая категория: в условиях частых наводнений американские страховые компании охотно выкупают такие машины у владельцев по полной стоимости. При этом реальный ущерб может быть минимален — например, вода лишь слегка намочила коврики.

Такие автомобили после ремонта выставляются на аукционах за небольшие деньги и нередко попадают в Россию, особенно через Белоруссию. Владелец получает машину в хорошем состоянии, но по цене значительно ниже рыночной. При грамотном осмотре и обслуживании эти машины могут без проблем проходить сотни тысяч километров.

Как покупать утопленника: советы специалистов

  1. Только полная диагностика. Без посещения хорошего сервиса с проверкой всех электронных блоков, моторного отсека и салона связываться с таким автомобилем — риск.

  2. Изучите документы. Узнайте, где и при каких условиях машина оказалась в воде. Морская вода? Надолго? Заводилась ли она после?

  3. Обратите внимание на запах. Сырость, плесень, химия — всё это может указывать на некачественную сушку салона.

  4. Осмотрите кузов и салон. Ищите следы коррозии, ржавчины под коврами, следы высолов на металле.

  5. Проверьте фару и фары. Конденсат в оптике — частый спутник утопленников, особенно если вентиляция нарушена.

Покупка автомобиля-утопленника — это всегда компромисс между ценой и рисками. В некоторых случаях это отличная возможность сэкономить: не все утопленники смертельно больны. В других — это минное поле, где последствия могут проявиться не сразу, но ударят по бюджету всерьёз. Главное — не торопиться и использовать профессиональные инструменты диагностики.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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