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Климат-контроль или открытое окно автомобиля: что спасает лучше в жару

2:09
Авто

Каждое лето автомобилисты встают перед вечным выбором: включить кондиционер или просто открыть окна. Оба варианта имеют свои плюсы и подводные камни — всё зависит от ситуации, скорости и состояния автомобиля.

авто кондиционер
Фото: wikipediа by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
авто кондиционер

Открытые окна могут стать спасением, особенно в вечерние часы. Когда машина в движении, поток воздуха создаёт естественное охлаждение, и это может быть вполне комфортно. Кроме того, это простой и энергонезависимый способ охладиться — особенно на коротких дистанциях или в загородной поездке.

Но в городе ситуация другая. В пробке или на жарком асфальте окна только усугубляют дискомфорт: горячий воздух, выхлопы, пыль и шум попадают внутрь. К тому же, при открытых окнах ухудшается аэродинамика, увеличивается сопротивление воздуха — как результат, растёт расход топлива. Комфорт резко падает, особенно на высоких скоростях.

Кондиционер — более технологичное решение. Он защищает от пыли, дорожной грязи и даже пуха, который особенно опасен для людей с аллергией. Особенно полезен при движении со скоростью свыше 50-60 км/ч, где открытые окна дают не облегчение, а лишний стресс для водителя.

Однако и у кондиционера есть свои минусы. Во-первых, неправильное использование — прямая дорога к простуде. Слишком сильное охлаждение, особенно при коротких поездках, негативно влияет на здоровье. Во-вторых, внутри системы со временем скапливаются плесень и бактерии, поэтому регулярная чистка и замена фильтров — обязательны. Пренебрежение этим может привести к неприятному запаху и ухудшению качества воздуха в салоне.

Вывод прост: открытые окна подойдут для свежих вечерних поездок и загородных трасс, а кондиционер — для жарких городских будней. Главное — соблюдать баланс, следить за техническим состоянием авто и не забывать про здоровье.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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