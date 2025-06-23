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Сначала воздух — потом клетки: почему бензин стал новым злодеем в городе

1:40
Авто

Долгое время дизель был главным "врагом экологии". Скандал с Volkswagen, ужесточение норм, падение продаж — всё это поставило крест на его репутации. Но теперь, когда дизель практически выдавили с рынка, появился неожиданный поворот: новое исследование утверждает, что современные бензиновые двигатели не лучше, а кое в чём — даже хуже.

Porsche 911 Coupe 1993
Фото: commons.wikimedia.org by John Robert McPherson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Porsche 911 Coupe 1993

Исследование провели в Германии — при участии Университета Ростока и научного центра имени Гельмгольца. Учёные проанализировали выхлоп бензиновых авто с сажевыми фильтрами (обязательные с Euro 6d) и пришли к тревожному выводу: газы становятся токсичнее после выхода в атмосферу.

На этапе выброса в трубу они относительно безопасны. Но стоит пройти "фотохимическое старение" — взаимодействие с солнечным светом и воздухом — и всё меняется. Повышается цитотоксичность, возникают окислительный стресс, повреждения ДНК и вредные соединения, включая карбонилы. Причём это касается как автомобилей с фильтрами, так и без.

Официальные стандарты, как выяснилось, оценивают только "свежий" выхлоп, игнорируя химические процессы, происходящие с ним дальше. А именно вторичные органические аэрозоли (SOA) связаны с риском болезней сердца и лёгких — особенно в городах.

Так что теперь вопрос: если дизель почти исчез, а бензин оказался не лучше — что дальше? Электро? Гибриды? Или новый виток автоэволюции? Очевидно одно: экологическая реальность сложнее, чем казалось.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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