Tesla теперь сама приедет к владельцу — Маск запускает необычную доставку

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

"Без хлопот, без дилерских игр, без переговоров" — именно так Илон Маск описал грядущую революцию в продаже автомобилей. Теперь, чтобы получить свою Tesla, клиенту не придётся даже выходить из дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model X

На платформе X (бывший Twitter) Маск сообщил, что компания готовится к первому в истории случаю самостоятельной доставки автомобиля клиенту прямо с завода. И это не фантазия: Tesla уже несколько дней тестирует беспилотные Model Y на улицах Остина, и всё проходит без происшествий.

Уже 22 июня Tesla запустит пилотную программу роботакси: десяток беспилотных Model Y начнут курсировать по Техасу. А к концу месяца компания обещает внедрить новый способ доставки машин — клиенту даже не нужно будет забирать авто из шоурума. Всё, как обещал Маск: проще, быстрее и без стресса.

Однако, несмотря на громкое нововведение, у Tesla остаются проблемы. Начало 2025 года было тяжёлым — продажи в первом квартале упали на 13%. Некоторые связывают это с неоднозначной активностью Маска в политике.

Тем не менее, интерес к электромобилям остаётся высоким. Экономия на обслуживании и топливе может достигать $1500 в год, а некоторые модели Tesla дают право на налоговый вычет до $7500.

И если хочется сократить расходы ещё сильнее — стоит подумать об установке солнечных панелей. Это выгоднее, чем зарядка от электросети. А если установка "в лоб" кажется дорогой — есть аренда без начальных вложений.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

