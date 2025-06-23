Навигатор сбивается, а они — нет: как ездят водители, которые игнорируют GPS

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1:50
Авто

Есть вещи, которые видно сразу. И если за рулём сидит человек, щурящийся в дорожный знак с бумажной картой на коленях, — перед вами точно бумер. Их стиль вождения — это целый культурный код, смесь доброй ностальгии, аккуратности и тотальной нелюбви ко всему новомодному.

Пенсионер за рулем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер за рулем

1. Бумажная карта — всё ещё в моде

GPS? Приложения? Нет, спасибо. Только проверенные карты, которые шуршат, мнутся и пахнут дорогой.
А если навигация не сработает — помогут указатели и внимание к деталям. И да, щуриться — часть процесса.

2. Еду строго по знакам

Ни километром больше. Бумеры не превышают — не потому что нельзя, а потому что не надо. Даже если все вокруг носятся, как на Формуле-1.

3. "Десять и два" — не обсуждается

Руки на руле, как учили на первом уроке. Гидроусилитель? Подушки? Это всё для других. Тут — традиции и мышечная память.

4. Саундтрек на века

Если рядом играет The Beatles, Elvis или Motown — угадайте, кто за рулём. Их музыка — не просто фоновый шум, это дух дороги.

5. Парковка ювелирная

Бумеры ставят машину с точностью хирурга. Без камер, без датчиков, только зеркала и врождённая сноровка.

6. Поднятая ладонь — знак культуры

Они всё ещё благодарят жестами. Пропустил? Помахал рукой. Вежливость — не атавизм, а способ существования.

7. Ретро — это про любовь

Старенькие "американцы", сверкающий хром, кожаный руль — не просто машина, а маленький музей на колёсах.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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