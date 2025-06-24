Сначала казались позором, а теперь — золотом: как машины мстят за недоверие

Есть такие машины, от которых сначала воротили нос: странный вид, шумная подвеска, цена "непонятно за что". Но проходит время — и вдруг они превращаются в любимцев, за которыми выстраиваются очереди на вторичке.
Renault Duster
Когда Duster только появился, его называли "Логаном в шубе". Пластик — как на табурете, салон — на любителя, вид — пузатый и неуклюжий. Но оказалось, что это настоящий вездеход: простой, проходимый и живучий. С годами его стали звать "народным танком" — и это без шуток.
Hyundai Solaris
Поначалу Solaris прозвали "шумной табуреткой". Его ругали за подвеску и гремучий салон. Но потом поняли: он неубиваемый. Двигатель и коробка выхаживали по 300+, запчасти стоили копейки, и именно Solaris стал опорой такси в стране.
Skoda Yeti
Кубик на колёсах, странный и неформатный — так о нём говорили. Но спустя пару лет Yeti стал любимцем тех, кто устал от однотипных кроссоверов. Полный привод, отличная обзорность и характер — всё сошлось.
LADA Vesta
Интернет изошёл мемами: мол, внешне симпатична, а внутри — ВАЗ и есть. Но после 2018 года она изменилась. Надёжная, просторная, управляемая. Теперь Vesta — настоящая гордость отечественного автопрома.
Toyota Prius
Когда-то его звали "пенсионерской таблеткой". Сегодня Prius — один из самых ликвидных гибридов. Батареи живут по 300 тысяч, вариаторы не ломаются, расход — минимальный. Машина, которую поняли не сразу, но признали надолго.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.