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Сначала казались позором, а теперь — золотом: как машины мстят за недоверие

Авто

Есть такие машины, от которых сначала воротили нос: странный вид, шумная подвеска, цена "непонятно за что". Но проходит время — и вдруг они превращаются в любимцев, за которыми выстраиваются очереди на вторичке.

Hyundai Solaris
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Solaris

Renault Duster

Когда Duster только появился, его называли "Логаном в шубе". Пластик — как на табурете, салон — на любителя, вид — пузатый и неуклюжий. Но оказалось, что это настоящий вездеход: простой, проходимый и живучий. С годами его стали звать "народным танком" — и это без шуток.

Hyundai Solaris

Поначалу Solaris прозвали "шумной табуреткой". Его ругали за подвеску и гремучий салон. Но потом поняли: он неубиваемый. Двигатель и коробка выхаживали по 300+, запчасти стоили копейки, и именно Solaris стал опорой такси в стране.

Skoda Yeti

Кубик на колёсах, странный и неформатный — так о нём говорили. Но спустя пару лет Yeti стал любимцем тех, кто устал от однотипных кроссоверов. Полный привод, отличная обзорность и характер — всё сошлось.

LADA Vesta

Интернет изошёл мемами: мол, внешне симпатична, а внутри — ВАЗ и есть. Но после 2018 года она изменилась. Надёжная, просторная, управляемая. Теперь Vesta — настоящая гордость отечественного автопрома.

Toyota Prius

Когда-то его звали "пенсионерской таблеткой". Сегодня Prius — один из самых ликвидных гибридов. Батареи живут по 300 тысяч, вариаторы не ломаются, расход — минимальный. Машина, которую поняли не сразу, но признали надолго.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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