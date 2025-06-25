Новая, но уже подержанная: обман с китайскими авто вышел на новый уровень

Салон в плёнке, пробег — ноль, цена — с завода. Идеально? Не совсем. В Россию хлынул поток китайских авто, которые выглядят как новые, но уже считаются подержанными. Всё из-за хитрой схемы.
В Китае дилеры регистрируют машины на себя ради отчётности — так растут продажи. Потом "новая" машина отправляется на вторичный рынок. Формально она уже с пробегом (даже если он ноль) и гарантия идёт с первого дня. Теперь представь: такие машины массово едут в Россию.
На поверхности — выгода. Но внутри:
Гарантия уже началась.
Могут быть юридические обременения.
Часто — серая растаможка и аннулированный ЭПТС.
Невозможно застраховать или поставить на учёт.
Комплектации не соответствуют — обслуживать негде.
Даже главы автогигантов говорят: надувается пузырь. В Пекине прошло заседание: обсуждали, как навести порядок на вторичке и прекратить искажения. Пока решений нет — машины продолжают поступать.
Подозрительно низкая цена — повод задуматься.
Всегда проверяй VIN, ЭПТС, историю регистрации.
Плёнка на сиденьях — не гарантия "чистоты".
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.