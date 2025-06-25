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Новая, но уже подержанная: обман с китайскими авто вышел на новый уровень

1:25
Авто

Салон в плёнке, пробег — ноль, цена — с завода. Идеально? Не совсем. В Россию хлынул поток китайских авто, которые выглядят как новые, но уже считаются подержанными. Всё из-за хитрой схемы.

спидометр
Фото: Own work by Nakonana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спидометр

Как машины становятся "б/у" до выезда со двора

В Китае дилеры регистрируют машины на себя ради отчётности — так растут продажи. Потом "новая" машина отправляется на вторичный рынок. Формально она уже с пробегом (даже если он ноль) и гарантия идёт с первого дня. Теперь представь: такие машины массово едут в Россию.

Что грозит покупателю в России

На поверхности — выгода. Но внутри:

  • Гарантия уже началась.

  • Могут быть юридические обременения.

  • Часто — серая растаможка и аннулированный ЭПТС.

  • Невозможно застраховать или поставить на учёт.

  • Комплектации не соответствуют — обслуживать негде.

Китай сам бьёт тревогу

Даже главы автогигантов говорят: надувается пузырь. В Пекине прошло заседание: обсуждали, как навести порядок на вторичке и прекратить искажения. Пока решений нет — машины продолжают поступать.

Как не попасться

  • Подозрительно низкая цена — повод задуматься.

  • Всегда проверяй VIN, ЭПТС, историю регистрации.

  • Плёнка на сиденьях — не гарантия "чистоты".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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