Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

У некоторых машин что-то особенное — люди держатся за них десятилетиями. Даже когда деньги на новую уже есть, продавать старую не хочется.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Американское агентство iSeeCars выяснило, какими авто владельцы не могут нарадоваться даже спустя 15 лет. Все они — с простыми моторами, надёжной механикой и настоящей "химией" с хозяином.

Camry и Highlander

Toyota Camry в кузове XV40 — мечта прагматиков. Атмосферные моторы до 3,5 л, никакого турбонаддува и роботов. Highlander — тот же рецепт, только для семьи и прицепа. Хотите гибрид? Пожалуйста. Но лучше — классика на бензине и автомате.

Prius и CR-V

Prius — надёжный гибрид, доказавший: и бензин, и электричество могут жить в мире. А Honda CR-V третьего поколения до сих пор встречается на улицах чаще, чем многие новые авто. Ржавеет, но едет.

Lexus и Tiida

Lexus IS 350 — роскошь, которая не стареет. А вот Nissan Versa (она же Tiida) — простая, дешевая и вместительная. Главное, чтобы в аварии не попасть.

Escape, Tacoma и RAV4

Ford Escape удивил: гибрид на вариаторе и полном приводе, но — жив. Toyota Tacoma в России редкость, но надёжность у неё американская. А RAV4 — универсальный солдат: был даже с дизелем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

