Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему

У некоторых машин что-то особенное — люди держатся за них десятилетиями. Даже когда деньги на новую уже есть, продавать старую не хочется.
Американское агентство iSeeCars выяснило, какими авто владельцы не могут нарадоваться даже спустя 15 лет. Все они — с простыми моторами, надёжной механикой и настоящей "химией" с хозяином.
Toyota Camry в кузове XV40 — мечта прагматиков. Атмосферные моторы до 3,5 л, никакого турбонаддува и роботов. Highlander — тот же рецепт, только для семьи и прицепа. Хотите гибрид? Пожалуйста. Но лучше — классика на бензине и автомате.
Prius — надёжный гибрид, доказавший: и бензин, и электричество могут жить в мире. А Honda CR-V третьего поколения до сих пор встречается на улицах чаще, чем многие новые авто. Ржавеет, но едет.
Lexus IS 350 — роскошь, которая не стареет. А вот Nissan Versa (она же Tiida) — простая, дешевая и вместительная. Главное, чтобы в аварии не попасть.
Ford Escape удивил: гибрид на вариаторе и полном приводе, но — жив. Toyota Tacoma в России редкость, но надёжность у неё американская. А RAV4 — универсальный солдат: был даже с дизелем.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.