Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта

Некоторые двигатели созданы не для выставок, а для настоящей жизни. Удивительно, но есть моторы, которые не просто доживают до 300 000 миль, а продолжают бодро работать дальше — без капремонта и замены.
Фрэнк купил свой Chevy Silverado 1991 года с пробегом 41 000 миль. А когда заканчивал ездить — на одометре было уже 1,3 миллиона. Да-да, это не опечатка. Вся эта дистанция — на оригинальном 5,7-литровом V8. Без турбин, без тюнинга, просто старая добрая чугунная классика от GM. И даже блок цилиндров никто не трогал.
В семье Андерсонов с 1972 года жил Ford Mustang 1966-го. Внешне — ретро-красавец. А внутри — легенда: двигатель 4.7 V8 прошёл миллион миль. По словам владельца, никаких секретов — просто любовь, регулярная замена масла и ежедневные поездки.
Ford F-150 2011 года с турбодвигателем EcoBoost V6 прошёл 470 000 миль. Всё ещё на родных турбинах. Всё ещё в строю. Скептики молчат, а двигатель работает.
Chevy Impala 2004 — обычный переднеприводный седан. И всё же прошёл 590 000 миль без вмешательства в мотор. А Chevy Avalanche 2002 — 703 000 миль. Владелец, ветеран Боб, использовал его на износ, но мотор держался.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.