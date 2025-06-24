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Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта

1:56
Авто

Некоторые двигатели созданы не для выставок, а для настоящей жизни. Удивительно, но есть моторы, которые не просто доживают до 300 000 миль, а продолжают бодро работать дальше — без капремонта и замены.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

"Просто делал ТО, как положено"

Фрэнк купил свой Chevy Silverado 1991 года с пробегом 41 000 миль. А когда заканчивал ездить — на одометре было уже 1,3 миллиона. Да-да, это не опечатка. Вся эта дистанция — на оригинальном 5,7-литровом V8. Без турбин, без тюнинга, просто старая добрая чугунная классика от GM. И даже блок цилиндров никто не трогал.

Ford тоже умеет в вечность

В семье Андерсонов с 1972 года жил Ford Mustang 1966-го. Внешне — ретро-красавец. А внутри — легенда: двигатель 4.7 V8 прошёл миллион миль. По словам владельца, никаких секретов — просто любовь, регулярная замена масла и ежедневные поездки.

Турбо, которому доверяют

Ford F-150 2011 года с турбодвигателем EcoBoost V6 прошёл 470 000 миль. Всё ещё на родных турбинах. Всё ещё в строю. Скептики молчат, а двигатель работает.

От седанов до монстров

Chevy Impala 2004 — обычный переднеприводный седан. И всё же прошёл 590 000 миль без вмешательства в мотор. А Chevy Avalanche 2002 — 703 000 миль. Владелец, ветеран Боб, использовал его на износ, но мотор держался.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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