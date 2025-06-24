Грузовик за $316,000: ретро-зверь мощнее суперкаров

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Когда классика встречает инженерный максимализм — получается нечто вроде 1946 Power Wagon от мастерской Desert Power Wagons. Этот проект — не просто реставрация старого грузовика. Это полноценный restomod, то есть реставрация с модернизацией. Цена? $316,000. Это больше, чем два новеньких Porsche 911 Turbo S. Но и начинка у машины — соответствующая.

Фото: commons.wikimedia by Starley;, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ грузовик Dodge W200 Power Wagon, 1959

Внешне модель сохранила дух оригинального Dodge Power Wagon 1946 года, созданного как армейский транспорт для США. Но под "ретро-оболочкой" скрывается современное технологическое чудо. Турбодизельный двигатель Cummins объемом 5.9 литра развивает свыше 500 лошадиных сил и 1,000 Нм крутящего момента. Это чудовище передаёт тягу через 4-ступенчатый автомат и ручную раздатку NP271.

На создание машины ушло более 2,000 часов ручной работы. Почти всё было заново перестроено: от шасси с лестничной рамой до подвески Fox Racing и мостов Dana. Внешне Power Wagon окрашен в стильный Timberline Green Metallic, с чёрными металлическими вставками в кузове. Грузовику добавили 18-дюймовые диски Black Rhino Arsenal и 37-дюймовые шины Maxxis Razr M/T — готов к бездорожью и фотосессии.

Интерьер — это отдельная история. Здесь кожаная отделка в оттенке "Distressed Pinecone", деревянный руль, а рядом — акустика Rockford Fosgate, Bluetooth, кондиционер Vintage Air и электрические стеклоподъемники. Идеальное сочетание олдскула и hi-tech.

Desert Power Wagons не просто вернули к жизни старый грузовик — они превратили его в движущийся арт-объект, сочетающий в себе военное наследие, инженерный гений и роскошь.

Уточнения

Dodge Power Wagon (WDX) — среднетоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый компанией Dodge с 1945 по 1980 год. С 2005 года автомобиль производился под индексом Dodge Ram 2500.

