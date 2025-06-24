Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрушки, которые развивают интеллект и спасают мебель от зубов щенка
Не охлаждает, а спасает от духоты: секретный режим в вашем кондиционере
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному

Грузовик за $316,000: ретро-зверь мощнее суперкаров

2:08
Авто

Когда классика встречает инженерный максимализм — получается нечто вроде 1946 Power Wagon от мастерской Desert Power Wagons. Этот проект — не просто реставрация старого грузовика. Это полноценный restomod, то есть реставрация с модернизацией. Цена? $316,000. Это больше, чем два новеньких Porsche 911 Turbo S. Но и начинка у машины — соответствующая.

грузовик Dodge W200 Power Wagon, 1959
Фото: commons.wikimedia by Starley;, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
грузовик Dodge W200 Power Wagon, 1959

Внешне модель сохранила дух оригинального Dodge Power Wagon 1946 года, созданного как армейский транспорт для США. Но под "ретро-оболочкой" скрывается современное технологическое чудо. Турбодизельный двигатель Cummins объемом 5.9 литра развивает свыше 500 лошадиных сил и 1,000 Нм крутящего момента. Это чудовище передаёт тягу через 4-ступенчатый автомат и ручную раздатку NP271.

На создание машины ушло более 2,000 часов ручной работы. Почти всё было заново перестроено: от шасси с лестничной рамой до подвески Fox Racing и мостов Dana. Внешне Power Wagon окрашен в стильный Timberline Green Metallic, с чёрными металлическими вставками в кузове. Грузовику добавили 18-дюймовые диски Black Rhino Arsenal и 37-дюймовые шины Maxxis Razr M/T — готов к бездорожью и фотосессии.

Интерьер — это отдельная история. Здесь кожаная отделка в оттенке "Distressed Pinecone", деревянный руль, а рядом — акустика Rockford Fosgate, Bluetooth, кондиционер Vintage Air и электрические стеклоподъемники. Идеальное сочетание олдскула и hi-tech.

Desert Power Wagons не просто вернули к жизни старый грузовик — они превратили его в движущийся арт-объект, сочетающий в себе военное наследие, инженерный гений и роскошь.

Уточнения

Dodge Power Wagon (WDX) — среднетоннажный грузовой автомобиль, выпускаемый компанией Dodge с 1945 по 1980 год. С 2005 года автомобиль производился под индексом Dodge Ram 2500.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Домашние животные
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни Аудио 
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Авто
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России
Авто
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Последние материалы
Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного
Гниёт виноград? Не спешите сжигать — вот что можно сделать прямо сейчас
Ипотечные ставки падают: какие банки уже присоединились к тренду
Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской
Величайший за все времена: Месси установил ещё один легендарный рекорд
Хвост говорит больше, чем хозяин — просто научись читать сигналы
Луна под прицелом: смогут ли страны поделить её по-честному
Чтобы преодолеть экономические преграды: Чемезов раскрыл план трансформации России
Где в Хорватии дешевле: цены на побережье Адриатики удивили даже бывалых туристов
Грузовик за $316,000: ретро-зверь мощнее суперкаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.